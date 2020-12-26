Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Yurt dışındaki öğrencilere ‘karantinada açılım’ sinyali
Sürüş ehliyetleri için işlem bugün de işlem yapılıyor

Sürüş ehliyetleri için işlem bugün de işlem yapılıyor

Bir süredir hizmet verilemeyen Maliye Bakanlığı’na bağlı sürüş ehliyetleri birimi, bugün de vatandaşların hizmetine açık.

A+A-

Bir süredir hizmet verilemeyen Maliye Bakanlığı’na bağlı sürüş ehliyetleri birimi, bugün de vatandaşların hizmetine açık.

Maliye Bakanlığı, 1 Kasım’dan beri teknik bir nedenden dolayı hizmet verilemeyen sürüş ehliyeti işlemlerine cumartesi günleri de dâhil devam edileceğini açıklamıştı.

Bu haber toplam 143 defa okunmuştur
Etiketler :