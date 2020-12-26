Sürüş ehliyetleri için işlem bugün de işlem yapılıyor
Bir süredir hizmet verilemeyen Maliye Bakanlığı’na bağlı sürüş ehliyetleri birimi, bugün de vatandaşların hizmetine açık.
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Bir süredir hizmet verilemeyen Maliye Bakanlığı’na bağlı sürüş ehliyetleri birimi, bugün de vatandaşların hizmetine açık.
Maliye Bakanlığı, 1 Kasım’dan beri teknik bir nedenden dolayı hizmet verilemeyen sürüş ehliyeti işlemlerine cumartesi günleri de dâhil devam edileceğini açıklamıştı.
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