Sürücü, alkollü yayaya çarpt

Lefkoşa’da gece 01.10'da Şht. Ertuğrul Arif Sokak boyunca PJ 592 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Mustafa Gezer (E-25), Şht. Ahmet Haşim Sokak yol kavşağına geldiğinde, o esnada yolun orta kısmında 137 mlgr. alkollü içki tesiri altında olup, soldan ikinci şerit içerisinde yaya olarak duran İsa Veysel Baştürk’e (E-24) aracının sağ yan dikiz aynası ile çarptı.

Kaza sonucu hafif yaralanan yaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol ayak ve sol kolunda kırık teşhisiyle tedavi edilerek taburcu oldu.