Sürücü, alkollü yayaya çarpt
Lefkoşa'da meydana gelen olayda, dikkatsiz sürücü, alkollü yayaya çarptı. Kaza sonucu yaya, şans eseri hafif yaralandı, tedavisinin ardından taburcu edildi.
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Lefkoşa’da gece 01.10'da Şht. Ertuğrul Arif Sokak boyunca PJ 592 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Mustafa Gezer (E-25), Şht. Ahmet Haşim Sokak yol kavşağına geldiğinde, o esnada yolun orta kısmında 137 mlgr. alkollü içki tesiri altında olup, soldan ikinci şerit içerisinde yaya olarak duran İsa Veysel Baştürk’e (E-24) aracının sağ yan dikiz aynası ile çarptı.
Kaza sonucu hafif yaralanan yaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol ayak ve sol kolunda kırık teşhisiyle tedavi edilerek taburcu oldu.
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Etiketler : trafik kazası, Alkol, alkollü yaya