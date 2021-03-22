Surlariçi’nde PCR kuyruğu
Testler, Sağlık Bakanlığı, LTB, Kolan Hastanesi işbirliğinde Arasta Meydanı’nda sabah saatlerinde yapılmaya başlandı.
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Lefkoşa Surlariçi’nde son günlerde artan COVID-19 vakaları nedeniyle PCR test sayısı artırıldı.
Testler, Sağlık Bakanlığı, LTB, Kolan Hastanesi işbirliğinde Arasta Meydanı’nda sabah saatlerinde yapılmaya başlandı.
Ücretsiz yapılan testlere oldukça yoğun talep var.
Vatandaşların yanı sıra bölge esnafı da PCR testi yaptırmak için sırada beklerken, oluşan uzun kuyruklar da dikkat çekti.
Fotoğraflar Fehime Alasya
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