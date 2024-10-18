Surlariçi’nde Diverse-it Arts Festival heyecanı başladı

Murat OBENLER

Sanat Direktörlüğü ve yapımcılığını dansçı Ester Machado’nun yaptığı çok kültürlü ve çok disiplinli platform Diverse-it Arts Festivali, 17 Ekim Perşembe günü gerçekleşen açılış ile başladı.

20 Ekim Pazar gecesine kadar Lefkoşa Surlariçi’nin farklı mekanlarında ve sokaklarında gerçekleştirilecek festival atölye çalışmaları, tartışma oturumları, disiplinlerarası enstelasyonlar, film gösterimleri, sahne gösterimleri, Halka Açık gösteriler, müzik konserleri ve Dj performansları gibi birçok farklı sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliği birleştirecek. Diverse-it Arts Festivali, Kuzey Kıbrıs sanat ortamında işbirliğini ve karşılıklı anlayışı teşvik etme ortak hedefiyle farklı topluluklardan oluşan bir kitleyi bir araya getirmeyi amaçlarken sanatsal ifade ve disiplinler arası alışveriş için hayati bir de alan sağlamayı hedefliyor.

Lefkoşa’nın kültürel çeşitlilik ve geçişkenliği en yüksek etkinliği 3 gün sürecek

Çeşitli disiplinlerden 7 atölye çalışması, 2 tartışma oturumu, 3 DJ performansı, disiplinler arası enstalasyonlar sergilenirken 11 eser, 3 kısa film gösterimi, 7 sahne gösterimi, 2 Halka Açık Gösteri 3 Müzik Konseri ve Mikrofon Oturumunu Aç (Dans Şarkıları Tüm stiller kabul edilir) bölümlerinin 3 gün boyunca Lefkoşa Surlariçi’nde hayata geçeceği festival gerçek anlamıyla sokağa yani halka inerken hem sanatçılar arası etkileşim ve yaratıma büyük katkı sağlayacak hem de farklı kültürlerden sanatçılarla halkı buluşturacak.

20 farklı milletten 50'den fazla sanatçı 3 gün boyunca Surlariçi’nde olacak

20 farklı milletten 50'den fazla sanatçı festival kapsamında yer alırken yaşları 18 ila 60 arasında değişen 25 gönüllüden oluşan bir ekip de festivali hayata geçirecek.

Sanatsal çeşitlilik adına Kuzey Lefkoşa bir ilki de yaşayacak

Dans, müzik, tiyatro, performans sanatı, görsel sanatlar, şiir, fotoğrafçılık, heykel ve sosyal bilimler gibi sanat disiplinlerinden örnekleri göreceğimiz festival tür çeşitliliği açısından da Kuzey Lefkoşa’nın daha önce görmediği geniş bir yelpazede işlere sahne olacak.

Machado: “İşbirlikleri için tüm sponsor ve işbirlikçilerimize çok teşekkürler. Harika üç gün bizleri bekliyor.”

Festival Sanat Direktörü ve yapımcısı da olan dansçı Ester Machado festival açılışında yaptığı konuşmada etkinlik için bir yıldır çalıştıklarını ifade ederek mekan kullanımlarını sağlayarak festivalin hayata geçmesinde büyük katkıları olan Rüstem Kitabevi, Metgin, PERA, Pasa Tiempo, Akdeniz-Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Afri-Art Connect ve Hoi Polloi sahipleri ve yöneticilerine işbirlikleri için, PRIO Cyprus Centre’ye de entelektüel partnerliğinden dolayı çok teşekkür etti. Harika 3 günün sanatseverleri beklediğini de kaydeden Machado çok güzel arkadaşlıklar, işbirlikleri ve tanışıklıkların da olacağına inandığını da sözlerine ekledi. Festival detaylarına şuralardan ulaşılabilecek:

https://www.instagram.com/diverseitartsfestival/

[email protected]

linktr.ee/diverseitartsfestival