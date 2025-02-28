Surlariçi’nde bulunan Müftü Ziyai Efendi Sokak’ta asfaltlama çalışması yapılacak
Lefkoşa Türk Belediyesi, Surlariçi bölgesinde bulunan Müftü Ziyai Efendi Sokak’ta yarın ve pazar günü asfaltlama çalışması yapılacağını duyurdu.
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Lefkoşa Türk Belediyesi, Surlariçi bölgesinde bulunan Müftü Ziyai Efendi Sokak’ta yarın ve pazar günü asfaltlama çalışması yapılacağını duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde başlayacak asfaltlama çalışması, pazar günü tamamlanana kadar devam edecek ve bu süre boyunca yol araç trafiğine kapalı olacak.
Açıklamada, sürücülerin çalışmalar boyunca trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri ve alternatif güzergahları kullanmaları istendi.
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