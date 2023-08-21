Surlardan düştü, ağır yaralandı
Lefkoşa’da, dün saat 21.00 sıralarında, Yılmaz DEMİR (E-29), surlar üzerinde oturduğu sırada muhtemelen dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık iki metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı.
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Lefkoşa’da, dün saat 21.00 sıralarında, Yılmaz DEMİR (E-29), surlar üzerinde oturduğu sırada muhtemelen dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık iki metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı.
Adı edilen, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatının arından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
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