Suriye'de kadınlara tesettür mayo zorunluluğu getirildi

Suriye'de geçiş hükümeti, kadınların halka açık plajlarda ve yüzme havuzlarında yüz, eller ve ayaklar dışında vücudu örten tesettür mayo veya diğer "uygun" kıyafetleri giymesi gerektiğini duyurdu.

Suriye devletine ait haber kanalı El-İhbariye el-Suriye'nin haberine göre, Turizm Bakanlığı tarafından çıkarılan düzenlemelerin amacı "kamu güvenliğinin standartlarını iyileştirmek ve kamu ahlakını korumak".

Yönergede, özel plajlar, kulüpler ve havuzlar ile dört yıldızın üzerindeki otellerin düzenlemeden muaf tutulduğu belirtildi.

Kadınlar Suriye'deki halka açık plajlarda genellikle muhafazakar giyiniyor ancak bazı kadınlar Batılı mayo stillerini tercih edebiliyor.

Ahmed Şara liderliğindeli geçiş hükümeti daha önce ülkenin tüm kesimlerini kucaklayan bir yönetim biçimi sözü vermişti.

Yeni yönetmeliğe göre, plaj ve halka açık havuzlara gidenlerin "daha muhafazakar mayolar" giymesi gerekiyor.

Düzenlemede "vücudun daha fazla kısmını kapatan burkini veya mayolar" ifadesine yer veriliyor.

Kararnamede, kadınların yüzme alanları arasında hareket ederken de mayolarının üzerine kapalı veya bol giysiler giymeleri gerektiği belirtildi.

"Plaj dışında uygun şekilde örtünmeden mayo ile dolaşmak yasaktır" denildi.

Karara göre erkeklerin de yüzmedikleri zamanlarda gömlek giymeleri ve yüzme alanları dışında çıplak göğüsle gezmemesi gerekiyor.

Açıklamada muafiyet tanınan yerlerde "normal Batı mayolarının" genel olarak serbest olduğu belirtildi ancak bunların "kamu zevki sınırları içinde" kalması gerektiği belirtildi.

Kararda, genel olarak omuz ve dizleri kapatan bol giysiler giyilmesi ve "şeffaf ve dar giysilerden kaçınılması" gerektiği ifade edildi.

Yönergede kurallara uymayanların cezalandırılıp cezalandırılmayacağı veya kuralların nasıl uygulanacağı belirtilmedi. Ancak plajlarda uyumu izlemek için cankurtaranlar ve denetçiler atanacağı belirtildi.

'Bu yasa bizi korkutuyor'

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'den Celine isimli bir kadın, BBC'ye yeni kurallarla ilgili yaptığı açıklamada tartışmanın her iki tarafını da anlayabildiğini söyledi.

Fakat "Ahlaki ve saygılı bir bakış açısından bakıldığında bunun olumlu bir yanı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Celine, "Bazı insanlar ve aileler çok fazla açıklık görmekten veya giymekten rahatsız oluyorlar ve bunun geçerli bir bakış açısı olduğuna inanıyorum" dedi.

Ancak başkent Şam'da yaşayan Rita isimli bir diğer kadın, yeni kuralla ilgili bu tür yasalara alışık olmadıkları için "rahat hissetmediğini" söyledi.

"Kıyı bölgesinde, farklı dinlerden farklı hanımlar şimdiye kadar istediğimizi giyiyorduk. Dindar insanlar bikinililerden kaçınabilirdi. Ancak bu yasa bizi korkutuyor."

Rita "Bizim burkini ile ilgili bir sorunumuz yok ama hükümetin bunu kontrol etmesiyle ilgili bir sorun var" diye ekledi.

Aralık 2024'te Ahmed Şara liderliğindeki İslamcı isyancı güçler Beşar Esad rejimini devirerek yıllardır süren iç savaşı sona erdirmişti.

Bunun ardından ülkenin geçiş hükümetinin başına geçen Şara, ülkeyi kapsayıcı bir şekilde yöneteceği sözünü yineledi.

İktidara geldikten kısa bir süre sonra BBC'ye verdiği bir röportajda, kadınların eğitim alması gerektiğine inandığını söylemiş ve Suriye'yi, kadın haklarını ciddi şekilde kısıtlayan Afganistan'ın bir başka versiyonuna dönüştürmek istediği iddiasını reddetmişti.

Mart ayında Şara, beş yıllık geçiş dönemini kapsayan bir anayasa bildirgesi imzaladı.

Belgede, önceki anayasada olduğu gibi cumhurbaşkanının dininin İslam olduğu belirtiliyor.

Buna ek olarak İslam hukukunun yasamanın "kaynaklarından biri" değil "ana kaynağı" olduğu söyleniyor.

Bildirgede ayrıca kadın hakları, ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü de güvence altına alınıyor.

Rachel Hagan bu habere katkıda bulundu.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.