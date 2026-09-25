“Ülkemizi çözüm şartlarına hazırlamak zorundayız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dış İlişkiler ve Dijital Diplomasi Sekreteri Kemal Baykallı, Ulaş Barış’ın Kıbrıs Postası TV’de hazırlayıp sunduğu programa konuk olarak, siyasette temel önceliklerinin kamu kaynaklarının korunması, yolsuzluktan uzak ve herkese eşit hizmet veren bir yönetim anlayışını yeniden normal hale getirmek olduğunu belirtti.

Baykallı, ülkede kamu yönetiminin temel görevlerinin dahi siyaset açısından özel bir vaat gibi anlatılmak zorunda kalınmasını eleştirerek, “çalmamak” ve “yolsuzluk yapmamak” gibi ilkelerin olağan yönetim standardı olması gerektiğini ifade etti.

“Bizim yapmaya çalıştığımız normali gündemimize getirmektir. Nedir normal? Çalmamak. Çalmamak normaldir” diyen Baykallı, kendisine seçim döneminde “yapacağınız en büyük iş nedir?” sorusunun yöneltildiğini belirterek, buna verdiği yanıtın “çalmamak” olduğunu söyledi.

“Herkese eşit hizmet”

Baykallı, normal olarak kabul edilmesi gereken yönetim anlayışını yalnızca yolsuzluktan uzak durmakla sınırlamadı. Kamu hizmetlerinin toplumun tamamına eşit biçimde ulaştırılması ve liyakatin esas alınması gerektiğini vurguladı.

Baykallı, TDP’nin eğitim, sağlık, ekonomi ve kamu yönetimine ilişkin politikalarının temelinde de bu anlayışın bulunduğunu belirtti.

“Çözümsüzlük çöküştür”

Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Baykallı, TDP’nin yaklaşımını “Çözümsüzlük çöküştür” sözleriyle özetledi.

Çözümün gerçekleşeceği günü beklemek yerine bugünden hazırlık yapılması gerektiğini ifade eden Baykallı, ekonominin, sağlığın, eğitimin ve altyapının Avrupa Birliği standartlarına taşınmasının hem bugünün ihtiyaçları hem de gelecek nesiller açısından gerekli olduğunu söyledi.

Baykallı, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’a da Kıbrıs’ta çözüm ve barış isteyen Kıbrıslı Rum sivil toplum kesimleriyle daha güçlü diyalog kurulması çağrısında bulundu.

Çözüm yönünde atılabilecek tek taraflı adımlar varsa bunların Hristodulidis’in adım atmasını beklemeden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Baykallı, çözüm konusundaki kararlılığın yalnızca sözlerle değil, atılacak adımlarla ortaya konulması gerektiğini ifade etti.

“Çözüm ve barış isteyen kesimlerle daha iyi diyalog kurulmalı”

Baykallı, TDP’nin hedeflerinden birinin de Kıbrıslı Türklerin siyasi tarihinde farklı bir dönemin mümkün olduğunu göstermek olduğunu belirtti.

CTP ile birlikte bir sol hükümetin kurulmasının mümkün olabileceğini ifade eden Baykallı, bunun siyasi tabuların aşılması açısından önemli olduğunu söyledi.