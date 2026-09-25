KTFD’nin Dünya Fizyoterapi Günü etkinliği Bedesten’de yapıldı

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği (KTFD), Dünya Fizyoterapi Günü kapsamında dün akşam Bedesten’de etkinlik gerçekleştirdi.

KTFD tarafından verilen bilgiye göre, etkinlikte, Girne açıklarında 30 Ağustos’ta yaşanan gemi faciasında yaşamını yitirenler anıldı.

Etkinlikte; fizyoterapi mesleğinin sağlık sistemi içindeki yeri, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve fizyoterapi hizmetlerine eşit erişim konularında mesajlar verildi.

Etkinliğe, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı yanı sıra Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan, Evrensel Hasta Hakları Derneği Asbaşkanı Emete İmge, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner, Kıbrıs Türk Eczacıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ile sağlık emekçileri katıldı.

Dericioğlu: “Fizyoterapistlerin Birlik Yasası için somut adım atılmalıdır”

KTFD Başkanı Batuhan İ. Dericioğlu gecede yaptığı konuşmada, fizyoterapistlerin Birlik Yasası için somut adım atılması çağrısında bulunarak, mesleki yetki ve sorumlulukların açıkça tanımlandığı, mesleğin etik ilkeler ve ortak standartlarla yürütüldüğü, denetimin etkin biçimde işlediği bir yapının oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı.

Sağlık hizmetlerinin yalnızca hastanede verilen tedaviyle sınırlı olduğunun düşünülemeyeceğini kaydeden Dericioğlu, koruyucu hizmetlerden rehabilitasyona ve günlük yaşama dönüşe kadar sürekliliği olan bir sağlık yaklaşımına ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

Dericioğlu, “Rehabilitasyona erişim, kişinin ekonomik gücüne veya yaşadığı bölgeye bağlı kalmamalıdır.” diyerek fizyoterapi hizmetlerinin herkes için eşit, erişilebilir ve sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çizdi

Temel Sağlık Hizmetleri Teşkilat Yasası’nda yapılan değişiklikle fizyoterapistlerin birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev almasının önünün açılmasını önemli bir kazanım olarak değerlendiren Dericioğlu, bu kazanımın kâğıt üzerinde kalmaması gerektiğini de belirtti.

Dericioğlu, birinci basamakta ihtiyaç duyulan fizyoterapist kadrolarının doldurulması ve hizmetlerin ülke genelinde sürdürülebilir biçimde planlanması çağrısında bulundu.

KTFD’nin geride kalan bir yıllık çalışmalarına da değinen Dericioğlu; LTB ile 60 yaş ve üzeri bireylere yönelik grup egzersizlerinin sürdürüldüğünü, Gönyeli-Alayköy ve İskele belediyeleriyle mesleki standartlar ve koruyucu sağlık alanlarında iş birlikleri geliştirildiğini aktardı.

Dericioğlu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Worker Health Hive – İş Yerinde Hareket Var Projesi" kapsamında çalışan sağlığı, hareket alışkanlıkları ve iş yeri ergonomisine yönelik ücretsiz eğitimlerin başlatıldığını da anımsattı.

Mesleğe uzun yıllar emek verenlere plaket verildi

Etkinlikte, fizyoterapi mesleğine uzun yıllar emek veren meslektaşlara plaket verildi. Meslekte 20. yılını tamamlayan Özge Özalp ve Yıldız Cöcen Yazgan’a; 40. yılını tamamlayan Sibel Karaca ve Meltem Peker’e; 50. yılını tamamlayan Sevgi Tarıman ve Gülen Atalay’a plaketleri takdim edildi.

Fizyoterapi alanında profesörlük ünvanı alarak mesleğin akademik gelişimine katkı koyan Prof. Dr. Gözde İyigün, Prof. Dr. Ender Angın ve Prof. Dr. Berkiye Kırmızıgil de bilimsel üretimleri, yetiştirdikleri öğrenciler ve genç fizyoterapistlere açtıkları yol dolayısıyla plaketle onurlandırıldı.