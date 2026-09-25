“İlacın güvenliği, halk sağlığının güvencesidir”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), eczacılığın; yalnızca ilacın hastaya ulaştırılması değil, ilacın doğru koşullarda saklanması, korunması ve güvenli kullanımının sağlanması açısından sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, hastaların güvenli, etkin ve zamanında ilaçlara ulaşması için özveriyle çalışan tüm eczacıların 25 Eylül Eczacılar Günü’nü kutladı.

Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, Eczacılar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, soğuk zincir koşullarına uygunluğu sağlanmamış ilaçları kabul etmeyen Eczacılık Dairesi çalışanlarını, bilimsel ilkeleri ve halk sağlığını önceleyen duyarlılıkları nedeniyle tebrik etti.

“Soğuk zincir bir bürokratik prosedür değil; başta aşılar olmak üzere sıcaklığa duyarlı ilaç ve biyolojik ürünlerin kalite, güvenlilik ve etkinliğinin korunması için temel bir halk sağlığı gerekliliğidir” diyen Dalkan, ilacın üretiminden hastaya ulaşmasına kadar tüm süreçlerin bilimsel kurallara uygun yürütülmesinin zorunlu olduğuna işaret etti.

Maddi kaygıların, kısa vadeli ekonomik veya politik hesapların halk sağlığının önüne geçirilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Dalkan, “Sağlık Bakanlığı’nın temel sorumluluğu; halk sağlığını öncelemek ve hastaya ulaşan her ilacın uygun koşullarda üretildiğini, taşındığını, saklandığını ve güvenliğini ve etkinliğini koruduğunu güvence altına almaktır” dedi.

Hekimlik ve eczacılık başta olmak üzere sağlık mesleklerinin kendi bilimsel, etik ve mesleki alanların korunması; her mesleğin kendi bilgi, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde bağımsız biçimde görev yapması gerektiğini belirten Dalkan, “Hekimler, eczacılar ve tüm sağlık çalışanları olarak; bilimsel değerlere, mesleki etik ilkelere, halk sağlığına sahip çıkmaya, daha güvenli ve erişilebilir bir sağlık sistemi için birlikte mücadeleye devam edeceğiz”