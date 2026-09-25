Gazimağusa Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Gazimağusa Belediyesi Kabristanlığı Düzenleme Projesi için sözleşme imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre sözleşmeye, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile ihaleyi kazanan Taşalp İnşaat Şti. Ltd. Direktörü Ahmet Uçanok imza koydu. İşin tamamlanma süresi, yer tesliminden itibaren 180 takvim günü olarak belirlendi.

Proje kapsamında Mağusa Kabristanlığı’nda beton parke yolların yapımı, mezar aralarının düzenlenmesi ve betonlanması, kaldırım ve bordür çalışmaları ile çevre düzenlemesi yapılacak.

Uluçay: Vatandaşlarımızın ziyaretlerini daha düzenli bir ortamda sağlamaya çalışıyoruz”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, kabristanlık alanının daha düzenli ve kullanışlı hale getirilmesini önemsediklerini belirterek, projenin tamamlanmasıyla birlikte alanın fiziki koşullarının önemli ölçüde iyileştirileceğini ifade etti.

Uluçay, “Kabristanlığımız, kentimiz açısından hassasiyetle yaklaşılması gereken önemli bir kamusal alan. Yapacağımız düzenlemelerle mevcut fiziki koşulları iyileştirmeyi ve vatandaşlarımızın ziyaretlerini daha düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar sırasında kabristanlık alanının niteliği göz önünde bulundurularak, çevreye ve kullanım koşullarına azami özen gösterileceği belirtildi.

Teknik şartnamede de, çalışma süresince mezarlık alanının kurallarına ve çevreye saygılı şekilde hareket edilmesinin yüklenicinin sorumlulukları arasında yer aldığı kaydedildi.