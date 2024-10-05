'Sürat' ilk sıradaki trafik suçu

Kıbrıs'ın kuzeyinin genelinde kontrol edilen 2 bin 187 araç sürücüsünden 374’ü hakkında yasal işlem yapılırken 35 araç da trafikten men edildi. Sürat yine ilk sıradaki trafik suçu oldu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 374 sürücüden 153’ü süratli, 23’ü alkollü, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan rapor edilirken, 48 sürücünün cep telefonu kullandığı, 3 sürücünün emniyet kemeri takmadığı, 13 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız, 10 sürücünün da sigortasız araç kullandığı tespit edildi.

13 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı, 108 sürücünün de diğer trafik suçlarını işlediği belirlendi.