‘Şüpheli ölüm’ soruşturması sürüyor Zanlılara 8’er gün tutukluluk daha

Gönyeli’de evinde cansız bedeni bulunan Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’nin şüpheli ölümle ilgili olarak soruşturma sürüyor. Suçla bağlantılı tutuklanan A. Y. K. H, A. M. B ve A. A. M. A. A.E yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis müfettiş muavini Hüseyin Göymen 3 – 5 Şubat 2021 tarihleri arasında Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’nin ikametgâhının yatak odasında vefat ettiğini belirterek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldığını kaydetti.

Polis, Elshaify’nin üzerinde 6 Şubat 2021 tarihinde 10.00-11.00 saatleri arasında Lefkoşa Devlet Hastanesi Morgunda Adli Tip Uzmanı Dr. İdris Deniz tarafından otopsi yapıldığını belirtti. Otopside Elshaify’nin kalp ve sağ akciğer üzerinde yapılan baskı nedeniyle tahribat ve ezilme oluştuğunun, ayrıca solunum yetmezliği olduğunun anlaşıldığını dile getiren Göymen, ancak maktulün kesin ölüm sebebinin tetkiklerin sonucunda belli olacağını ifade etti.

Göymen, yürütülen soruşturma kapsamında 8-9 Şubat 2021 tarihleri arasında maktulün babası Khairt Elshaify ile zanlılardan birinin oldukça uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğinin belirlendiğine işaret etti. Göymen, söz konusu konuşmada ikametgâhta zanlının bulunduğu ve Elshaify’ye kalp masajı yaptığı yönünde bir diyalog geçtiğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlı A. Y. K. H’a ait olan Arapça ses kaydının tercüme edildiğini ancak tüm konuşmanın incelenebilmesi için DATA Ses İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini açıkladı. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında olay anında Elshaify’nin yanında olan ve yurt dışına kaçan bir şahsın olay günü zanlılardan biri ile birlikte olduğunun tespit edildiğini ve 4 Şubat 2021 tarihinde 22.48 raddelerinde 112 acili aradığının belirlendiğini bildirdi.

Mahkemeden temin edilen derdest emri gereği söz konusu zanlıların Lefkoşa’da tespit edilip tutuklandığına dikkat çeken Göymen, zanlılardan bir diğerinin ise 16 Şubat tarihinde tespit edilerek gözaltına alındığını anlattı.

Polis, zanlılardan birinin 9 Şubat’ta gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde bir diğer zanlının Elshaify’ye kalp masajı yaptığını söylediğini, ancak zanlının beyanlarının teyit ve tekzibinin sürdüğünü söyledi. Göymen, Elshaify ve zanlılara ait cep telefonlarının da incelemeye alındığını açıkladı. Meselenin adam öldürme soruşturması olduğunu kaydeden Göymen, maktulün evinde olduğu tespit edilen Salim isimli şahsın ise yurt dışına çıkış yaptığının belirlendiğini kaydetti. Göymen, soruşturmanın devam ettiğini, maktulün ölüm nedeniyle ilgili patoloji sonuçlarının hazırlanmasının sürdüğünü ve tahkikata yön vermesinin beklendiğini, birçok kişinin sorgulanacağını belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.