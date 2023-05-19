Şüphe üzerine durdurulan araçtan kaçak et çıktı!

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye gümrüksüz şekilde 590 kg donmuş ciğer, 302 kg donmuş yağ ve 18 kilo donmuş et geçirilmesiyle ilgili S.Ç, M.W ve B.K tutuklandı.

Şüphe üzerine bir araçta arama yapan polis, kanunsuz şekilde getirilen etleri tespit ederken, etlerin kimin tarafından kuzeye geçirildiğini bulamadı.

“Kaçak et” soruşturması kapsamında tutuklanan zanlılar mahkemeye çıktı, haklarında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis, söz konusu etlerin işletme sahibi de olan zanlı B.K’nin isteği üzerine güneyden alındığının tespit edildiğini aktardı.

Dağyolu’nda tespit edildi…

Polis memuru Ozan Kuşak, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.

Polis, 18 Mayıs’ta Dağyolu çemberi olarak bilinen yerde, Girne'de sakin S.Ç’nin kullanımında bulunan RG 800 plakalı aracın şüphe üzerine durdurularak, kontrol edildiğini belirtti.

Yapılan kontrolde araç içerisinde güneyden kanunsuz olarak ithal edilen 590 kg donmuş ciğer, 302 kg donmuş yağ ve 18 kilo donmuş et tespit edildiğini anlatan polis, zanlıdan yapılan soruşturmada bir işletme sahibi B.K’nin isteği üzerine aldığının belirlendiğini aktardı.

Kamera kayıtları incelenecek

Polis, S.Ç ve araçta yolcu olarak bulunan M.W ile B.K’nin tutuklandığını ifade etti.

Mesele ile ilgili olarak bahse konu etleri getiren şahısların tespit edilemediğini dile getiren polis, kamera kayıtlarının incelenecek olup zanlı S.Ç ile M.W’nin verdiği ifadelerin teyit edileceğini aktardı.

3 gün tutukluluk

Polis soruşturmanın salimen yürütülmesi için zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

900 kiloyu aşkın kaçak et: 3 tutuklu