Sulak Alanların Korunması ve Yönetimi Tüzüğü yürürlüğe girdi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Çevre Yasası altında Sulak Alanların Korunması ve Yönetimi Tüzüğü’nün hayata geçtiğini duyurdu.

Çevre Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Tüzük’ün, sulak alanları ve sahip olduğu biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla hazırlanarak, uygulamaya konulduğu kaydedildi.

Ayluga Çanakkale Göleti- Tatlısu Gölü, Engomi Tuzla Göleti- Glapsides 1 ve 2, Köprü Göleti, Mehmetçik ve Yenişehir Sulak Alanları gibi uluslararası öneme sahip olanlarla birlikte ülkede koruma altına alınmış 34 sulak alanın yer aldığı belirtilen açıklamada, bu alanların birçok kuş ve diğer canlı türlerine ev sahibi yaptığı ifade edildi.

An itibarıyla flamingoların (phoenicopterus roseus) da sulak alanlarda ve Haspolat Arıtma Tesisi çevresinde bulunan havuzlarda görülmeye başladığı bildirilen açıklamada, flamingoların, aşağı doğru kıvrılan tipik gaga şekilleri, uzun ince bacaklarıyla diğer kuş türlerinden ayrılan kuşlar olduğu ve yediği yiyeceklerden dolayı tüylerinde kırmızı renk tonları oluştuğu bilgisi verildi.