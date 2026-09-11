“Zamlar altında ezilen halk, yandaş atamalarla daha da ağır yük altında”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, UBP-DP Hükümeti’nin yaptığı akaryakıt zammına tepki gösterdi, çalışanlar, emekliler ve dar ve sabit gelirliler açısından yaşam koşullarının giderek ağırlaştığını söyledi.

Hükümetin denetim yapmadığını ve halkı koruyucu tedbirler almadığını vurgulayan Bengihan, akaryakıt ürünlerine yapılan zamların yeni bir pahalılık dalgası yaratacağını belirtti.

Bengihan, net 62 bin 696 TL asgari ücretle geçinmek zorunda kalan bir ailenin bu ücretle temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlandığını ifade etti.

“Yandaşlar için kesenin ağzı açıldı”

Halkın zamlar altında ezildiğini belirten Bengihan, hükümetin seçimlere üç ay kala yandaşlar için yine kesenin ağzını açtığını ifade etti.

Gemi faciasının ardından yapılan bazı atamaları da eleştiren Bengihan, bu atamalarla devlet bütçesine milyonlarca liralık ek yük getirildiğini söyledi.

Bengihan, Lise hizmet sınıfından Posta Dairesi Müdürlüğü’ne atanan bir kişinin maaş ve emeklilik ödemelerindeki artışı örnek gösterdi.

Buna göre söz konusu kişinin aylık maaş farkının 147 bin 117,96 TL, emeklilik maaşı farkının 98 bin 421,92 TL olduğunu belirten Bengihan, 36 yıl üzerinden alınacak emekli ikramiyesinin ise 5 milyon 296 bin 246 TL artarak 14 milyon 315 bin 784,48 TL’ye yükseldiğini kaydetti.

“Faturayı sandıkta ödeyecekler”

Hükümeti, iktidarını sürdürme uğruna maliyeyi borç yükü altına sokmak ve gelecek nesillerin geleceğini tehlikeye atmakla suçlayan Bengihan, hükümetin uygulamalarının hesabının sandıkta sorulacağını söyledi. Bengihan, “Halkımız hesap gününü dört gözle beklemektedir” ifadelerini kullandı.