Sucuoğlu: “Turizm, yüksek öğrenim ve emlak sektörlerine ayrı önem vereceğiz”

“Kısa vadeli Ekonomik Eylem Planı” toplantısı sona erdi. Başbakan Faiz Sucuoğlu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yıllardan beridir birikmiş sorunlar, yapısal sorunlar ve bunları çözüme kavuşturmanın aciliyetine değinen Sucuoğlu, seçimlerden önce de mutlaka yapılması gereken bazı işlerin tespit edildiğini anlattı.

Turizm, yüksek öğrenim ve emlak sektörlerinin gelişmesine büyük ihtiyaç duyulduğunu anlatan Sucuoğlu, Yüksek örenim ve turizm sektöründe günümüzde biraz hareketlenmeler olduğunu ifade ederek, emlak ile birlikte bu üç sektörle yakinen ilgileneceğini kaydetti.

Sucuoğlu, özellikle turizm alanında ülkeye giriş konusunda özel olarak çalışacaklarını dile getirdi.

“Dövizin de seyri ile ekonomimizin ve toplumsal hayatımızın dönüşüme ihtiyacımız var. Yeni yatırımlar ve dönüşüm yapmadığımız sürece mevcudu korumamız mümkün değildir.” dedi.

“Toplantının devamı gelecek, takibini yapacağız”

Gerçekleştirilen toplantıda çeşitli önerilerin masaya konduğunu kaydeden Sucuoğlu, bu görüşlerin toplantıda olan müsteşarlar tarafından değerlendirilmesi ve kısa vadede yapılabilecek ve sonuçlanması mümkün olan raporların, önümüzdeki hafta sonuna kadar Başbakanlığa ulaştırılmasını istedi. Sucuoğlu, toplantının devamının olacağını, çalışmaların takibinin yapılacağını ifade ederek açıklamasını sonlandırdı.