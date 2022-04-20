Sucuoğlu Tatar görüşmesi sona erdi

Başbakan, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kendisini Saray’a çağırdığını açıkladı, 15:30’da Tatar’la görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı’nda olacağını belirtti.

Gündem Kıbrıs’a canlı yayında açıklamalarda bulunan Sucuoğlu,ne olduğuna ilişkin bilgisi olmadığını da söyledi.

Hükümet’in tekrardan kurulmasının bir- bir buçuk aylık bir süre gerektirdiğini söyleyen Sucuoğlu, ülkenin bu süreyi kaybetme lüksü olmadığını kaydetti, mantıklı olanın bir kişinin görevden alınması olduğu düşüncesini belirtti.

“Kimse Ankara’yı bu işlerin içine karıştırmasın"

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı kesimlerin KKTC’nin iç işlerine sürekli Ankara’nın karıştığı iddiasında bulunduğunu belirterek, “ayıp yazık” ifadelerini kullandı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, şu sıralarda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul ediliyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabinede gerçekleştirilmek istenen değişiklik sonrası yaptığı değerlendirmenin ardından Başbakan Sucuoğlu ile görüşüyor.

Görüşme sonrası basına açıklama yapılması bekleniyor.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, görüşmeye gitmek üzere ayrıldığı UBP Genel Merkezi’nden çıkarken basına yaptığı kısa açıklamada, “Kimse Ankara’yı bu işlerin içine karıştırmasın, ayıp yazık olamaz böyle bir şey” dedi.

Sucuoğlu, bu konuların KKTC’nin iç işleri olduğunu ve zaten Türkiye’nin hiç bir zaman karışmadığını ifade etti, ancak bazı kesimlerin zorla Ankara’yı bu işlerin içine karıştırmaya çalıştığını söyledi. (tak)

Sucuoğlu Cumhurbaşkanlığı'nda

15.30 ‘Şartlı istifa’ mektubunun ardından Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanlığı’na gitti.

Sucuoğlu, Cumhurbaşkanlığı ile görüşüyor. Görüşmeye basın alınmadı. Hatırlanacağı üzere Sucuoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun’un bakanlık görevinden alınması talebini iletmiş, eğer kabine değişikliği kabul görmezse de istifasının kabulünü istemişti.

15.55 Sucuoğlu'nun Tatar ile görüşmesi yaklaşık yarım saat sürdü. Cumhurbaskanlıgı'ndan kaçarcasına arka kapıdan çıkan Sucuoğlu basına açıklama yapmadı. Saray'dan ayrılan Sucuoğlu, UBP Parti Merkezi'ne hareket etti.