Sucuoğlu: “Pazara kadar hükümet formülü çıkmazsa, görevi iade edeceğim”

Yeni hükümeti kurmak için siyasi partilerle görüşmelerini sürdüren Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Pazar gününe kadar ortaya bir hükümet formülü çıkmazsa Pazartesi öğleden sonra görevi Cumhurbaşkanı’na iade edeceğini söyledi.

Sucuoğlu, partilerle görüşmelerinin sürdüğünü, Halkın Partisi’nden (HP), Demokrat Parti’den (DP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) cevap beklediklerini bildirdi.

Sucuoğlu, “Ortak bir noktada buluşacaksak belli fedakarlıkların yapılması lazım” dedi.

Ortada zor bir Meclis aritmetiği bulunduğunu ifade eden Sucuoğlu, amaçlarının iyi bir hükümet formülüyle halkın karşısına çıkmak olduğunu belirtti.

Siyasi parti başkanlarından BRT’ye açıklamalar…

UBP, HP, CTP ve DP Genel Başkanları, BRT’de katıldıkları 18. Saat programında hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili son durumu aktardı.

Bugün HP ile görüştüklerini, CTP’ye de yazılı bir cevap ilettiklerini kaydeden Sucuoğlu, hem UBP-DP-YDP hem de UBP-HP koalisyonu üzerinde durduklarını belirtti.

Sucuoğlu, CTP’ye sundukları yazılı metne de yeniden cevap beklediklerini ifade etti.

Faiz Sucuoğlu, görevlendirme süresinin Salı günü dolacağına işaret ederek, pazara kadar nihai bir sonuç ortaya çıkar beklentisi içinde olduklarını, eğer ortaya bir hükümet çıkmazsa pazartesi öğleden sonra görevi Cumhurbaşkanı’na iade edeceğini söyledi.

Erhürman: “Bizden yeniden görüş istemelerini anlamlı bulmuyorum”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP’den bugün 5 sayfalık yazılı bir metin aldıklarını, bu metinde Kıbrıs müzakereleri ve Maraş konusunda hemfikir olamayacaklarının belirtildiğini; ancak diğer konularda hemfikir olup olamayacaklarını da bilmediklerini söyledi.

UBP’nin görüşmelerini diğer partilerle sürdürdüğüne işaret eden Erhürman, “Bize bugün gelen yazıyla tekrardan bizden yazılı görüş talep edildi ama bunu çok anlamlı bulmuyorum. Bizim görüşümüz zaten iletildi kendilerine… Onların görüşleri de yazılı iletildi. Bunlar üzerinde görüşme ihtiyacı hissediyorlarsa bunları yüz yüze görüşme imkanı yaratmak lazımdı, bugüne dek böyle bir şey olmadı” dedi.

Erhürman, “Belli ki ya 2’li ya 3’lü koalisyon ihtimali daha güçlü olarak UBP ve muhatapları tarafından değerlendirilecek. Pazara kadar CTP ile bir şey olması güçlü bir ihtimal değil” ifadelerini kullandı.

Özersay: “Neyi alacağımız değil neyi yapacağımız üzerine odaklandık”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, kendileriyle hükümet görüşmelerinin henüz başlangıçta olduğunu belirterek “neyi alacakları değil ülke için neyi yapacakları” üzerine odaklandıklarını söyledi.

Bir sonraki seçime kadar doğru zeminde iyi şeyler yapmayı, sosyal adaleti sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Özersay, uzun ömürlü ve uyumlu bir hükümet kurulsun diye çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Kudret Özersay, özetle “Biz yakın zamanda UBP ile hükümet kurduk, o dönemde koalisyon protokolünde yazan bazı şeylere rağmen uyulmayan şeyler oldu ve bazı sıkıntılar yaşadık. Benzer sıkıntıları yaşamamak için kendilerine sorularımız oldu. Bunu yazılı olarak da görüş ve ilkelerimizi hem de olası hükümetin göreve gelmesi halinde önceliklerini içeren bazı sorularımız olacak. En geç yarın kendileriyle paylaşırız” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu: “Sucuoğlu’na üç ayrı alternatif sundum”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da UBP Genel Başkanı Sucuoğlu ile dün Başbakanlık’ta yeniden bir araya geldiklerini, ardından da kendisinin Cumhurbaşkanı’yla görüşerek bilgi verdiğini açıkladı.

Dünkü görüşmeden sonra UBP’den resmi geri dönüş beklediklerini bildiren Ataoğlu, Sucuoğlu’na üç ayrı alternatif modelle ilgili görüş sunduğunu söyledi.