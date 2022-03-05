Sucuoğlu: Nabız yoklayacağım

Ayşe GÜLER

UBP-DP-YDP 3’lü Koalisyon Hükümeti güvenoyu aldı, ayağının tozuyla ‘kabine değişikliği’ gündeme geldi, Meclis Başkanı’nın kim olacağına ilişkin sancı da bitmedi.

Geçmiş hükümet döneminde Meclis Başkanlığı konusunda ciddi çıkmaza düşen UBP, yeniden benzer bir durumla karşı karşıya kaldı.

Şu ana kadar Meclis Başkanlığı adaylığında netleşen isim UBP Milletvekili Zorlu Töre oldu. Töre daha önce de aday olmuş ancak UBP Meclis Grubu içerisindeki vekillerden yeterli oyu alamayarak, aday gösterilememişti.

YENİDÜZEN’e konuşan Töre, “Adaylığım sürüyor, Pazartesi günü UBP’nin Meclis Başkanı olacağımı düşünüyorum” dese de Başbakan Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkanının kim olacağına ilişkin tüm UBP’li vekillerle görüşerek, nabız yoklayacağını kaydetti.

Sucuoğlu, Meclis Başkanlığı seçiminin kapalı oylama yapılacağını ifade ederek, “Bugüne kadar ilk turdan seçilen kişi azdır. Belki de ilk turdan olur. 29 vekiliz, sayı önemli” şeklinde konuştu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, şu an için kabinede herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmediğini açıkladı, “performansa dayalı değerlendirme” söylemini yineledi, “İlle de 5 yıl gidecek kuralı yok. UBP kanadında 24 vekil var. Arzu edilmeyen seviyede biri olursa, bayrak yarışıdır…” dedi.

Sucuoğlu: “Bugüne kadar ilk turdan seçilen kişi az”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkanının kim olacağına ilişkin tüm UBP’li vekillerle görüşerek, nabız yoklayacağını kaydederek, “İsimler var. Bu konuda nabız yoklaması yapacağım, vekillerin görüşü önemli” dedi.

Soru üzerine Sucuoğlu, daha önce aday olacağı konuşulan UBP Milletvekili İzlem Gürçağ’ın Meclis Başkanlığını istemediğini de dile getirdi.

Meclis Başkanlığı seçiminin kapalı oylama yapılacağını ifade ederek, “Bugüne kadar ilk turdan seçilen kişi azdır. Belki de ilk turdan olur. 29 vekiliz, sayı önemli” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, UBP kanadından görev alacak idare amiri ve 2 katibin belirlendiğini söyledi.

Öte yandan Sucuoğlu, şu an için kabinede herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmediğini söyledi, “performansa dayalı değerlendirme” söylemini yineledi, “İlle de 5 yıl gidecek kuralı yok. UBP kanadında 24 vekil var. Arzu edilmeyen seviyede biri olursa, bayrak yarışıdır…” dedi.

Töre: “UBP’nin adayı olacağımı düşünüyorum”

UBP Milletvekili Zorlu Töre, ise adaylığının devam ettiğini söyledi, “Pazartesi günü UBP’nin Meclis Başkan adayı olacağımı düşünüyorum” dedi.

Töre, şu anda başka bir ismin aday olmadığını belirterek, Genel Başkanın değerlendirme yapacağını kaydetti.