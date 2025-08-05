“Suçlu görevde, liyakat bekleyenler dışarda”

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, UBP Mağusa Örgüt Başkanı A.D’nin “sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, emanetçi tarafından sirkat, görevi kötüye kullanma ve kamu görevini ihmal” suçlarından yargılanarak 2 yıl hapis cezası almasına rağmen görevine son verilmediğini ve Başbakan’ın talimatıyla yeniden kuruma alındığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğcu, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’a tepki gösterdi. “Sendikacılara soruşturma açtım, disipline verdim diye sağda solda övünüyorsun. Peki, ağır cezada yargılanıp 2 yıl hapis cezası alan UBP Mağusa Anadolu Mahallesi Örgüt Başkanı A.D. için neden hiçbir işlem yapmadın?” sorusunu sordu.

Tuğcu, adı geçen şahsın suçlarının mahkeme kararıyla sabit olduğunu vurgulayarak, buna rağmen hâlâ görevde tutulduğunu belirtti. Liyakat sahibi çok sayıda çalışanın kadro beklediğini ifade eden Tuğcu, istihdam uygulamalarına da tepki gösterdi. “Şu anda kurumda kadrolanma bekleyen yaklaşık 170 personel var. Ancak sen, yasalara ve toplu iş sözleşmesine aykırı olarak, 3 yıl önce kurumdan istifa eden bir kişiyi yönetim kurulu toplantısına gündem dışı getirip ‘Başbakanın talimatıdır’ diyerek yeniden işe aldın. Senin liyakat anlayışın da böylece ortaya çıktı” dedi.