“Suç olduğunu bilmiyorduk”

Yasak olmasına rağmen Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait piyango bileti ve kazı kazan kartları satan A.P., S.K. ve M.Y. tutuklanarak ‘Piyangolar Yasasına Aykırı Hareket' suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Çarşamba günü Erülkü Süpermarketin giriş kısmı önünde A.P. isimli zanlının Piyangolar Dairesi’nden izin almaksızın Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait kazı kazan ve piyango bileti sattığı bir esnada tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 50 adet piyango bileti ve 102 adet kazı kazan ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlıya biletleri S.K. ve M.Y. isimli zanlıların satması için getirdiklerini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, M.Y. isimli zanlının da Lefkoşa’da söz konusu biletlerden satarken yakalandığını belirtti.

Polis, S.K. isimli zanlı hakkında da tutuklama emri çıkarılarak, Lefkoşa’da yakalandığını açıkladı.

Polis, zanlıların ifadelerinde güneye ait kazı kazan ve piyango biletlerini satmanın suç olduğunu bilmediklerini söylediklerini aktardı.

Polis, zanlıların dava tebliğine eğer bir suçları varsa kabul edeceklerine dair beyan verdiklerini açıkladı.

Üç zanlının da Kıbrıs’ın kuzeyinde güçlü sosyal ve ekonomik bağları olduğunu söyleyen polis, davalarında hazır bulunmalarının sağlanması için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 7’şer bin TL nakit teminat yatırması, birer kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.