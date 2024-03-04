Şubat'ta yıllık enflasyon TÜİK'e göre yüzde 67'ye yükseldi, ENAG'a göre ise bu oran yüzde 121

TÜİK'e göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen ay yüzde 4,53 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 67,07'ye yükseldi. Bu, Türkiye'de son 22 senenin en yüksek yıllık enflasyon oranı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ENAG'a göre ise enflasyon geçen ay yüzde 4,32 arttı, yıllık enflasyon yüzde 121,98 oldu.

Akademisyenler ve ekonomistlerden oluşan ENAG, her ay kendi hesapladığı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen ay 2023'te yıllık enflasyonu yüzde 64,77 olarak açıklamıştı.

ENAG'a göre ise Türkiye'de 2023'te yıllık enflasyon yüzde 127,21 olarak gerçekleşmişti.