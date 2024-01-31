Şubat tatiline şarkılarla girdiler

Murat OBENLER

Şht. Ertuğrul İlkokulu öğrencilerinden oluşan Ertuğrul Çok Sesli Çocuk Korosu, 29 Ocak Pazartesi saat 19:00’da Dönem Sonu Konseri’ni başarıyla gerçekleştirdi.

Okul öğretmenlerinden Hare Yakula'nın şefliğinde gerçekleşen konserde farklı sınıflardan öğrencilerden oluşan koro, eğitim dönemi boyunca çalışılan marşlar, müzikallerden şarkılar, çok sesli klasik ezgiler ve beden müziği performansını yeni ve farklı teknikler de kullanarak modern bir anlayışla icra etti.

Şht. Ertuğrul İlkokulu Salonu'nda yer alan ve velilerin de büyük ilgi gösterdiği konser sonrasında Şht.Ertuğrul İlkokulu Müdüresi Selda Ünsaldı Ersoy tarafından koro şefi Hare Yakula’ya bir çiçek takdim edildi.

Etkinlik konseri izleyen okul öğretmenleri ile koro üyesi öğrencilerin birlikte çektirdikleri anı fotoğrafı ile sona erdi.