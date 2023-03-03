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Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

İstatistik Kurumu, Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Geçen yılın Şubat ayına oranla artış yüzde 84.88...

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İstatistik Kurumu, Şubat ayı enflasyon oranını %4.65 olarak açıkladı.

Enflasyon rakamlarında, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7.39 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %84.88 artış yaşandı.  

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %35.80 ile haberleşme ana grubunda oldu.

Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %8.31, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %6.88, Sağlık ana grubunda %5.92, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %5.92, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %4.31, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %4.09, Ulaştırma ana grubunda %3.27, Lokanta ve Oteller ana grubunda %2.44, Eğlence ve Kültür ana grubunda %0.76, Eğitim ana grubunda %0.21 artış, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %1.03 azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 572 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 65 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

 En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %150.00 Tarihi Bina ve Yapılara Giriş Ücreti, %114.27 Cep Telefonu Görüşme Ücreti (Fatura-B GSM Operatörü) ve %101.44 ile Cep Telefonu Görüşme Ücreti (Fatura-A GSM Operatörü) oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %24.24 Feribot Ücreti (Girne-Alanya), %19.86 Kırmızı Lahana ve %18.82 ile Marul oldu.

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