Su ve toprak gibi affedici olabilseydik ya

Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji ve Orta Doğu Çalışmaları Bölümü tarafından organize edilen ve Kıbrıs Üniversitesi Tören salonunda Kıbrıslı oyuncular Popi Avraam ve Erdoğan Kavaz tarafından sahnelenen “Katarsi-Arınma” adlı tiyatro gösterisi bir kez daha adada toplumlar arası empati, bağışlama, uzlaşma ve birleşme ihtiyacını sahneye taşıdı.

Çözüm ve barış yanlısı birçok önemli kişinin de katıldığı gecede her iki sanatçı sahneledikleri performans ile tüm dünyayı kapsayan muazzam bir cömertlik, sevgi, bir arada yaşama, yardımlaşma ve birliktelik mesajı verdi.

Oyun yanında birer de konuşma yapılan gece sonunda katılımcılar birbirlerine, çözüm mücadelesi yolundaki bağlılıkları ve barışa olan inançlarını ve umudu daha da güçlendirerek ayrıldılar.

Gece sonunda sanatçılar Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji ve Orta Doğu Çalışmaları Bölümü’ne çok teşekkür ederken bu tür birbirini anlamaya, yakınlaşma, affetmeye ve birleşmeye olumlu etki yapabilecek her türlü sanatsal faaliyetlerin artmasını dilediler.