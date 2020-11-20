Yenierenköy bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmurda birçok evi su bastı, şiddetli dolu yağışı nedeniyle bölgede hala bazı yollar kullanılamaz durumda. Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak: “Su baskınına uğrayan birçok ev var, yetişmeye çalışıyoruz”

Kısa süreli şiddetli yağışın etkisini altında kalan bölgede durum kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgede yaşananlarla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, su yataklarını açma çalışmaları, yolların dolu birikintilerinden arındırılması çalışması yaptıklarını aktararak, su baskınına uğrayan evlerin yardımına yetişmekte zorlandıklarını ifade etti.

Yeşilırmak, bölgede belediye, sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin çalıştığını, bunun yanında vatandaşların da traktörler ve iş araçlarıyla destek verdiğini belirtti.

Şu saate kadar 15 haneden su baskını yaşadığına dair şikayet aldıklarını da belirten Yeşilırmak, önceliklerinin acil noktalar olduğunu kaydetti. Yeşilırmak, “Sabah 5 buçuk 6 civarı yağış oldu, 2 saatte bu hale geldi, bazı yerlerde su baskınına uğradık, dolu ile birlikte yağış olduğu için her yer dolu, temizlik yapıyoruz.” dedi.





Fotoğraflar: Fevzi Üzmen, Biray Hamzaoğulları, Meral Sertsoy