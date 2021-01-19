"Şu ana kadar toplam 4968 kişiye Covid-19 aşı uygulaması yapıldı”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Covid-19 aşılama uygulaması konusunda açıklamalarda bulundu.

Cuma gününden itibaren başlayan Covid-19 aşı uygulamasında toplam 4968 kişinin aşılandığını belirten Bakan Pilli, 4944 adet Sinovac, 24 adet BioNTech-Pfizer aşısının yapıldığını kaydetti.

Bakan Pilli, aşı uygulamasının başta tüm devlet ve özel hastanelerde görev yapan sağlık ve hastane çalışanlarına yapıldığını belirterek şunları kaydetti;

Covid-19 aşı uygulaması başta tüm devlet ve özel hastanelerde görev yapan sağlık ve hastane çalışanlarına, Tıp Fakültesinde öğrenim gören 4,5 ve 6 ‘ıncı sınıflara, Diş Hekimliği okuyan 4. Ve 5. Sınıflara, tüm özel laboratuvar çalışanlarına, tüm eczacı ve eczane çalışanlarına, özel ve devlette çalışan veterinerlere, fizyoterapistlere, Sağlık Bakanlığı çalışanlarına çalışanlarına gönüllük esası doğrultusunda yapılmıştır.

Aşılar Cuma günü Acil Durum Hastanesi’nde başlamak üzere 5 merkezde yapılmıştır.

Acil Durum Hastanesi

Mağusa Devlet Hastanesi

Girne Akçiçek Hastanesi

Cengiz Topel Hastanesi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde kendi bünyesinde bulunan sağlık çalışanlarına Sağlık Bakanlığı kontrolünde aşılar uygulanmıştır.



Bugün ise Lapta Huzur Evi, Lapta Sağlık Merkezi, Kalkanlı Yaşam Evi, Trenyolu Sağlık Merkezi, Sınır Üstü Yaşlı Bakım Evi, Ay Işığı Yaşlı Bakım Evi, Özen Yaşlı Bakım Evi’nde aşı uygulaması yapılmaktadır. Bu aşılar daha önce müracaat edilmesi ardından randevu saatleri verilerek uygulanmaya başlanmıştır.Bundan sonraki aşamada ise resmi internet sitemizde yer alan asi.covid19.saglik.gov.ct.tr adresine gönüllük esasına göre başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza Pfizer-BioNTech ve Sinovac aşısı yapılacaktır.

Bakan Pilli kamuoyunda tartışılan ve basında gündeme getirilen aşı torpili iddiaları konusunda da açıklamalarda bulunarak şunları söyledi;

Sağlık Bakanlığı olarak ilk önce toplum sağlığını gözeterek aldığımız tüm uygulama ve kararlar kamuoyu tarafından bilinmektedir. Halkımızla birlikte ilk günden beri verdiğimiz covid-19 mücadelesinde aşı uygulaması gibi hassas bir noktada aşı torpili uygulaması söz konusu dahi olamaz.

Bakanlığımız tarafından uygulanacak aşı programına göre öncelikli guruplardan başlamak üzere aşılar yapılmaya başlamıştır ve planlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir. Sağlık söz konusu olunca herhangi birine imtiyaz sağlanması mümkün değildir. Bu konuda halkımızın da hassasiyet göstererek yanımızda olması büyük önem taşımaktadır. Tüm halkımıza sağlıklı günler dilerim.

Dr. Ali Pilli

Sağlık Bakanı"