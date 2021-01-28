“Şu ana kadar 32 vaka çıktı, büyük bir bulaş var”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, şu ana kadar 32 vaka olduğunu söyledi. Pilli “akşama kadar vakalar artacak. Tedbirleri artırmak lazım. Tüm parti başkanları bir araya gelmeli ve tedbirleri görüşmeli” dedi.

Zaman kaybetmeden tüm parti başkanlarının bir araya gelmesini isteyen Pilli “En üst seviyeye geldik. Büyük bir bulaş var” dedi.

Başta Tufan Erhürman olmak üzere tüm muhalefet liderlerinin pandemide hükümete yardımcı olduğunu kaydeden Ali Pilli “Tufan Bey’e teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.