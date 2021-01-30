"Şu ana kadar 28 yeni vaka, yoğun bakımda tedavi gören kişi sayısı 10'a yükseldi"

COVID-19 tedavisi gören bir kişi daha yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 10’a yükseldi, bugün şu ana kadar toplam 28 kişinin daha COVID-19 testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, bu bilgileri YENİDÜZEN’e doğruladı.

Bir kişinin daha yoğun bakıma alındığını kaydeden Pilli, burada tedavisi süren kişi sayısının 10’a yükseldiğini ifade etti.

Pilli, şu saate kadar ise 28 yeni vakaya rastladıklarını kaydetti.

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