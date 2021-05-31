Stres, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, kötü alışkanlıklar… “Son 1 yılda, devlette 200 açık kalp ameliyatı”

Dünyada ve ülkemizde kalp damar hastalıkları günden güne çoğalıyor. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir yılda 200 açık kalp ameliyatı, 150 de damar ameliyatı gerçekleşti. Hastanede geçen yıl 2 bin 400, bu yıl ise şu günlere kadar 793 anjiyo yapıldı.

YENİDÜZEN'e konuşan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Hasan Birtan:

COVID-19…

“COVID-19 salgınının yarattığı ekonomik ortam kalp rahatsızlıklarına etki etti”

KALP NAKİLLERİ…

“Bu konuda başarılıyız ve bundan mutluluk duyuyoruz”

Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Ozan Emiroğlu:

GIDA TÜKETİMİ…

“Büyüklerimize göre daha bilinçliyiz ama ne yazık ki yeterli düzeyde değiliz”

YANAN BÖLÜM…

“Tadilattan sonra yoğun bakım yatak sayısı 7, Kalp ve Damar Cerrahisi ameliyathane sayısı da 2 olacak”

KALP NAKİLLERİ…

“Bunun olabilirliğini görmek bizim için çok tatmin edici ve gurur verici bir durum…”

Hüseyin ÖZBARIŞCI



Dünyada ve ülkemizde kalp damar hastalıkları günden güne çoğalıyor.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir yılda 200 açık kalp ameliyatı, 150 de damar ameliyatı gerçekleşti. Hastanede geçen yıl 2 bin 400, bu yılın Mayıs ayı sonuna kadar 793 anjiyo yapıldı.

Tüm dünyada kalp damar hastalıklarında yaşanan ölümlerin yüksek olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bu sayının bilinmesine rağmen göz ardı edildiğini söylüyor.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Baş Yardımcı, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Hasan Birtan ve Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Ozan Emiroğlu YENİDÜZEN’e bilgi verdi, konu hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Hasan Birtan, özellikle 2000’li yıllardan sonra kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak koroner damar hastalıklarının çoğaldığına dikkat çekti.

Her iki uzman da bunun en büyük sebebinin düzensiz beslenme, hareketsizlik ve sigara, alkol gibi kötü alışkanlıkların yaygın olmasının altını çizdi.

Ülkemizde 2016 yılından bu yana gerçekleşen 3 kalp naklini de değerlendiren Dr. Birtan ve Dr. Emiroğlu, üç naklin de gayet başarılı olduğunu bu tablonun da “gurur verici” olduğunu ifade etti.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Hasan Birtan:

“En önemli sebep hareketsizlik, düzensiz beslenme ve kötü alışkanlıklar…”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Baş Yardımcı, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Hasan Birtan, Koroner Damar Hastalığı’nın en önemli sebebinin hareketsizlik, düzensiz beslenme ve kötü alışkanlıklar olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü‘nün (DSÖ) bu yöndeki önerilerini dikkate almanın şart olduğunu aktaran Birtan, bu sayede hem hastalıklardan, kilo alınmasından korunabileceğinin altını çizdi.

Koroner Damar Hastalıkları’nın 2000’li yıllardan sonra tüm dünyada ölüm nedenleri sıralamasında birinci sıraya yerleştiğini anlatan Birtan, bu dönemde gelişen teknoloji ve sanayileşmenin hayatımıza girmesiyle ekolojik dengenin bozulmasıyla oluştuğunu söyledi.

Dr. Birtan şöyle devam etti:

“Kalp hastalıkları, özellikle 30-35 yaşlardan sonra metabolizmanın zayıflamasından dolayı kilo almakla başlıyor. Metabolik sendrom, yüksek şeker düzeyi, yüksek tansiyon, eşittir kalp damar hastalığı... Bu, sadece bizim ülkemizde değil, tüm dünyada böyledir ve içinde olduğumuz salgın dönemi de dahil, bugün dünyada ölümlerin başında, koroner damar hastalıkları geliyor.”

“Düzenli beslenme ve sportif aktiviteyle birlikte sağlığımıza dikkat edebiliriz”

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Birtan, kalp kriz şeklinin üç şekilde geldiğini aktardı, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerinin dikkate alınması gerektiğinden bahsetti. Birtan şöyle devam etti: “Kalp krizinin belirtisi üç şekilde gün yüzüne çıkar. Birincisi en yaygın şekil dediğimiz, göğüs ağrısı, sol kola vuran ağrı, sol boyun ve çeneyi tutabilecek şekilde bir uyuşukluk ve ağrı gelir. Bu en tipik, en yaygın şeklidir. En az 10-15 dakika süren bir ağrıdır. İkinci bir şekil karın ağrısı olarak gelir ve hazımsızlıktan oluşur. Bu, daha ender bir şeklidir. Üçüncüsü de baş ağısı olarak gelebilir. Bu çok daha nadir görülen bir şekildir. Bir de ‘kalp spazmı’ olarak dediğimiz bu daha tıkalı damar sisteminde eforla gelen ağrıları gösterir. İstirahat esnasında ağrınız yoktur ama en ufak bir hareketinizde göğüs kısmında bir göğüste bir ağırlık oluşmaya başlar. Dünya Sağlık Örgütü, haftanın en az 3 günü balık ve sebze/meyve tüketilmesi, haftanın beş günü en az 35 dakika olmak şartıyla sportif aktivite yapılması ve kötü alışkanlıklardan uzak kalınması gerektiğini söylüyor. Bunları uygulamalıyız. Düzenli beslenmek ve sportif aktiviteyle birlikte hem sağlığımıza dikkat etmiş oluruz hem de kilo almaktan kaçınırız.”

COVID-19…

“Salgın da kalp rahatsızlıklarına etki etti”

Salgın dönemi içerisindeki kalp rahatsızlığı hastalığına da değinen Doktor Hasan Birtan, COVID-19 hastalığı geçiren kişilerin muhakkak bir kalp cerrahisine görünmelerin gerektiğinin altını çizdi, dünyada COVID-19 salgınından gerçekleşen ölümlerin kalp rahatsızlığından da olabildiğini söyledi. Pandemi döneminde birçok insanın stres çektiğini, bazı insanların da rahat olduğunu belirten Birtan, salgınının yarattığı ekonomik ortamın da kalp rahatsızlıklarına etki ettiğini ifade etti.

KALP NAKİLLERİ…

“3 kez yaptık, gayet başarılıyız”

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Hasan Birtan, ülkemizde ilk kalp naklinin 2016 yılında yapıldığını ve şu ana kadar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde üç kişiye kalp nakli gerçekleştirdiğini aktararak, bu konuda başarılı olduklarını ve bundan mutluluk duyduklarını belirtti. Ülkemizde kalp nakli yapılan hastalar 49, 55 ve 57 yaşındaydı…

Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Ozan Emiroğlu:

“Büyüklerimize göre daha bilinçliyiz ama yeterli düzeyde değil”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Ozan Emiroğlu da YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, kalp ve damar hastalıklarında yaşanan ölümlerin tüm dünya fazla olduğunu belirterek, bunun göz ardı edildiğini söyledi. Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin açıkladığı verilere göre şu ana kadar dünyada COVID-19 ölümlerinin yaklaşık 2 buçuk milyon olarak açıkladığını aktaran Emiroğlu, kalp ve damar hastalıklarından her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybettiğini ve bunun bilinir bir rakam olduğunun altını çizdi.

Ülkemizde sigara kullanımının çok yaygın olduğuna dikkat çeken Dr. Emiroğlu, bunun yanında şekerli gıda tüketimi ve alkol kullanımının fazla olduğunu ve düzensiz bir şekilde hareket edildiğine belirtti, “zaman içerisinde büyüklerimize göre daha bilinçliyiz ama ne yazık ki yeterli düzeyde değiliz” dedi.

KALP NAKİLLERİ…

“Bizim için gurur verici”

Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Ozan Emiroğlu kalp nakli konusunda da düşüncelerini paylaştı, “bizim için gurur verici” dedi. Ozan Emiroğlu şunları söyledi: “Kalp nakilleri konusunda üç operasyonumuz oldu ve hepsinde de başarılı olduk. Hatta Güney Kıbrıs ve Türkiye de bizi tebrik etti. Bu, aslında bizlere hastanenin ne kadar yeterli olduğunu gösterir. Çünkü kalp nakli sadece bizim yaptığımız bir operasyon değil. Bu operasyona tüm branşların da katkısı olur. Bunun olabilirliğini görmek bizim için çok tatmin edici ve gurur verici bir durum… Bunun için 2009 yılından beri çok uğraştık ve büyük bir yol kat ettik. Bu, çok büyük bir organizasyondu…”

“Yandı, kaldı, tamir edilmedi”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde 28 Şubat 2020 tarihinde çıkan yangının ardından tam 455 gün geçti. Aradan bir yıl üç aylık bir zaman dilimi geçmiş olmasına rağmen bölümde bir çalışma yapılmazken, Devlet Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi’nin olduğu yere taşındı.

28 Şubat 2020 günü çıkan yangınla ilgili de konuşan Dr. Emiroğlu, bölümün şu ana kadar yapılamamasının “üzücü” bir durum olduğunu söyledi. Emiroğlu, şöyle devam etti: “İhalenin onaylandığını duyduk. Umarım en yakın zamanda yapılır. Kıbrıs’ın kuzeyinde Kalp Cerrahisi 2007 yılında başladı. O dönem yıllık 20 ameliyat yapıyorduk ve bir ameliyathanemiz vardı. Şu anda 2021’deyiz yaklaşık 200 açık kalp ameliyatı, 150 de damar ameliyatı toplamda 350 ameliyat yapılıyor ama yine bir ameliyathanemiz var. Bölümde 4 kişi kişiyiz ve ummalı çalışıyoruz. Geçen yıl 2 bin 400 kişiye, bu yıl da şu ana kadar 793 kişiye anjiyo yapıldı. Doktor, hemşire ve hasta oda sayısı yine aynı sayıda, hiçbir artış yok. Yanan yerle ilgili yoğun bakım yatak sayısı 7, Kalp ve Damar Cerrahisi ameliyathane sayısı da 2 olacak. O yüzden bizim için çok önemlidir. Olanaksızlıklardan dolayı hastalarımız maalesef uzun süre bekliyor.”