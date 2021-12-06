Stewart Kıbrıs'ta

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi Kanadalı Colin Stewart Kıbrıs’a geldi.

Adaya gelişinde konuşan Stewart özetle şunları söyledi;

“Burada, Kıbrıs’ta özel temsilci olarak bulunmaktan onur duyuyorum. Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün tüm Kıbrıslıların hayatına verdiği önemin farkındayım, hepinizle ve Kıbrıs’taki ortaklarımızla çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

“Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü ve İyi Niyet Misyonundaki kararlı liderliği için selefim Elizabeth Spehar'a saygılarımı sunmak isterim.”

“Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs’taki çalışmalarını sürdürmeyi heyecanla bekliyorum. Paydaşlar ile güçlü çalışma ilişkileri kurarak onlardan bir şeyler öğrenerek adada kalıcı barışı sağlamayı umuyorum”

Stewart’ın önümüzdeki haftalarda, Kıbrıslı liderler, üst düzey yetkililer, sivil toplum temsilcileri ve diplomatik çevrelerle bir araya gelmesi bekleniyor.