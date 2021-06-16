Sterlin yine 12 TL’yi aştı

Döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Haftaya 11,87 TL ile başlayan Sterlin, bu sabah yine 12 TL’yi aştı. Sterlin 12,08 TL ile güne başladı.

Dolar ise 14 Haziran’da 8,36 TL iken, bugün 8,56 TL’ye çıktı. Aynı tarihte 10,17 TL olan Euro ise bugün 10,38’e yükseldi.

14 Haziran Döviz kurları:

Dolar 8,36

Euro 10,17

Sterlin 11,87

16 Haziran Döviz kurları:

Dolar 8,56,

Euro 10,38,

Sterlin 12,08