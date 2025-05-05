Sterlin 51,40, euro 43,85, dolar 38,65 TL’den işlem görüyor
Serbest piyasada sterlin 51,40 TL, euro 43,85 TL, dolar 38,65 TL’den işlem görüyor.
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Serbest piyasada sterlin 51,40 TL, euro 43,85 TL, dolar 38,65 TL’den işlem görüyor.
Hafta başında, serbest piyasada saat 08.40 itibarıyla 43,50 TL’den alınan euro 43,85 TL’den satılıyor. 51,05 TL’den alınan sterlinin satış fiyatı da 51,40 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 38,40 TL’den alınıp, 38,65 TL’den satılıyor.
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Etiketler : döviz, döviz kuru