Sterlin 21.50 TL, Dolar 17 TL bandını aştı!
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faizi arttırmayacağız" açıklaması sonrası Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı tekrardan alevlendi
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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faizi arttırmayacağız" açıklaması sonrası Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı tekrardan alevlendi, 1 Sterlin 21.55 TL’ye kadar yükselirken, 1 Dolar 17 TL bandını aştı.
Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı tekrardan alevlendi.
1 Sterlin 21.55 TL’ye kadar yükselirken, 1 Dolar 17 TL bandını geçti.
1 Euro ise 18.30 TL’yi aştı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta başında yapmış olduğu “faiz arttırmayacağız” açıklaması sonrası Türk Lirası’nın döviz karşısında tekrardan değer kaybı yaşamaya başladığı gözlemlenmişti.
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