TL'de düşüş sürüyor: Sterlin 13,4650
Türk Lirası döviz karşısında erimeye devam ediyor, serbest piyasada dolar 9,7320 liradan, Euro 11,3700 liradan, sterlin ise 13,4650 liradan haftaya başladı.
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Türk Lirası döviz karşısında erimeye devam ediyor, serbest piyasada dolar 9,7320 liradan, Euro 11,3700 liradan, sterlin ise 13,4650 liradan haftaya başladı.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,6020 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 11,1780 lira olmuştu.
Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin üzerinde bir indirimle politika faizini yüzde 16'ya çekmesinin ardından Türk Lirası, Dolar, Euro ve Sterlin karşısında değer kaybetmişti.
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