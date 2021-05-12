Stelios Vakfı’ndan sağlık çalışanlarına yardım

Stelios Hayırseverlik Vakfı (Stelios Philantropic Foundation) kuzeydeki sağlık çalışanlarına 12 bin beş yüz Euro’luk yardım yapıyor.

Stelios Hayırseverlik Vakfı (www.stelios.org) son bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan COVID19 salgınında özveri ile çalışan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi çalışanlarına ve pandeminin ön saflarında görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür amaçlı Lefkoşa’daki Belça Süpermarket ile işbirliği yaptı.

Yardım kapsamında, sağlık çalışanlarının ismine özel 420 TL değerinde 300 adet market alışveriş kartı hazırlandı.

Market alışveriş kartlarının 400 TL’si Stelios Hayırsever Vakfı tarafından, 20 TL’si ise Belça Süpermarket tarafından karşılandı.

Kredili kartlar 2021 yılının sonuna kadar herhangi bir Belça Supermarket şubesinde kullanılabilecek.

Acil Durum Hastanesi çalışanlarının kartları bağlı oldukları Akçın Temizlik Şirketi yetkilisine teslim edildi. 12 bin 500 Euro'luk toplam bağış miktarının yaklaşık 126 bin Türk Lirası olduğu bildirildi.

Sir Stelios Haji-İoannou’nun başkanlık ettiği Stelios Hayırseverlik Vakfı, Kıbrıs’ta iki toplum arasında sosyal ve ekonomik bağları güçlendirmek, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar arasında işbirliğini teşvik ederek kalıcı barışın oluşmasına destek olmak amacıyla oluşturduğu “İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri” yarışmasına bugüne kadar toplam 3 milyon 750 bin Euroluk teşvik sağladı.