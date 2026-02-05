Stelios İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri 2026 süreci tanıtıldı

Easy markalar ailesinin yaratıcısı ve sahibi, aynı zamanda Stelios Philanthropic Foundation’ın kurucusu ve başkanı olan Stelios Haji-Ioannou, etkinlikte ödüllerin ortaya çıkış sürecini, vizyonunu ve iki toplum arasındaki iş birliğine sunduğu katkıları paylaştı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, iş dünyasının iki toplumlu iş birliği ve ekonomik istikrarın güçlendirilmesindeki rolüne dikkat çekildi.

Tanıtım toplantısına BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Kasim Diagne, Birleşik Krallık Kıbrıs Yüksek Komiseri Michael Tatham ve Yunanistan’ın Kıbrıs Büyükelçisi Konstantinos Koilas da katıldı. Etkinlikte ayrıca iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (CCCI), Kıbrıs İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu (OEB) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası temsilcileri yer aldı.

16 Yılda 5,3 Milyon Euro ödül dağıtıldı

Zoom üzerinden katıldığı interaktif konuşmasında Sir Stelios Haji-Ioannou, Stelios Hayırsever Vakfı’nın faaliyetlerini anlatarak, ödüllerin yalnızca yıllık bir tören olmadığını vurguladı. Ödüllerin, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum girişimciler arasında güvene dayalı, kalıcı iş birlikleri kurulmasına olanak sağlayan sürekli bir platform olduğuna işaret eden Haji-Ioannou, girişimin siyasetin aşmakta zorlandığı ayrımları geride bırakmada önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

2026 yılında 16. yılına giren Stelios İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri kapsamında, bu yıl ayrılan 500 bin Euro’luk fon ile birlikte bugüne kadar dağıtılan toplam ödül miktarının 5,3 milyon Euro’ya ulaştığı açıklandı.

Etkinlikte konuşan Stelios Hayırsever Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Rena Rouvitha Panou, organizasyonun amacının iki toplumlu iş birliği ekiplerini teşvik etmek ve başvuru sürecine katılımı artırmak olduğunu belirtti. Panou, ödül fonunun girişimcilere yalnızca maddi değil, aynı zamanda moral ve motivasyon açısından da güçlü bir destek sunduğunu kaydetti.

Toplantıda ayrıca Vakfın danışmanları Kerim Fuad KC ve Peter Millett de söz alarak ödüllerin taşıdığı misyon ve vizyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öne çıkan veriler

16 yılda dağıtılan toplam ödül miktarı 5,3 milyon Euro

2026 yılında dokuz iki toplumlu ekip arasında 500 bin Euro ödül dağıtılacak

Tanıtım ve iletişim faaliyetleri için dijital mecralarda 350 bin Euro harcandı

8 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında vakıf web sitesi 67 bin kişi tarafından ziyaret edildi

Aynı dönemde 1.100 başvuru formu indirildi

Tanıtım videosu YouTube’da 6 milyon izlenmeye ulaştı

Sunumun ardından düzenlenen kokteyl yemeğinde katılımcılara, iş birliği olanaklarını değerlendirme ve iki toplum arasındaki iletişim ağlarını güçlendirme fırsatı sunuldu.

2026 Stelios İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri Töreni’nin, Haziran ayında Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.