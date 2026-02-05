Denizlerde fırtına bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bölge denizlerinde fırtına beklendiğini duyurdu.

Daire’den yapılan açıklamada, rüzgarın bu akşam 20.00’den yarın gece yarısına kadar etkili olacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Bölgemiz denizlerinden Doğu Taurus'ta kuzey ve doğu, Batı Taurus'ta güney ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla kuvvetlenerek, '8' kuvvetinde esmesi beklenmektedir.” denildi.