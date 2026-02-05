“Borçlu bir yapıdan, güçlü bir Mesarya Belediyesi yarattık; yeniden adayım!”

Ertuğrul SENOVA

Mesarya Belediyesi’nin 3 yıllık icraatları, düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Latif ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla Eziç Lefkoşa’da düzenlenen basın toplantısında, “Göreve başlarken verdiğimiz sözü tuttuk; Mesarya’nın hiçbir köyü unutulmadı” vurgusu yapıldı.

Toplantı, Mesarya’daki köylerde son 3 yıl yılda gerçekleştirilen icraatlara ilişkin bir video gösterimi ile başladı.

Video gösteriminin ardından konuşan Mersarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, “Bugün sizlerle, göreve geldiğimiz günden bugüne Mesarya beldesinde hayata geçirdiğimiz 3 yıllık icraatlarımızı, köy köy, başlık başlık ve tüm şeffaflığıyla paylaşmak üzere bir aradayız” dedi.

Latif, “Adanınn en büyük birleştirmesinin olduğu Mesarya Belediyesi’nin ilk başkanıyım” dedi, “Yükümüz epeyi ağır ama tecrübemizle, hizmetlerimizi Mesarya ile buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

Latif konuşmasına, hayata geçirdikleri icraatları bölge bölge paylaştı.

Mali tablonun 5 milyon 785 bin TL’lik borçtan, 79 milyon 495 bin TL artıya geçtiğini belirten Latif, “Borçlu bir yapıdan güçlü bir Mesarya Belediyesi yarattık” dedi.

“Yeniden adayım” diyen Latif, anketlere göre 75 puan öndeyim” bilgisini paylaştı.

İnönü: Yağmur suyu drenajı, kaldırım çalışmaları, asfaltlama, çevre düzenlemeleri...

İnönü köyünde önceliklerinin altyapı, yol güvenliği ve sosyal alanların iyileştirilmesi olduğunu belirten Latif, “Rauf Raif Denktaş Sokak, İsmet İnönü Caddesi ve Şehit Ali Ertuğrul Sokak'ta yüzlerce metre yağmur suyu drenajı ve kaldırım çalışmasını tamamladık. Köy genelinde rõgar kapaklarını yenilendi, su biriken noktalara tek tek müdahale ettik” dedi.

Latif, İnönü-Vadili ve İnönü-Akdoğan yollarında köprü geçişleri ve toprak yol düzenlemeleri yaptıklarını belirterek, köy içi asfaltlama, yama ve banket çalışmalarıyla ulaşım güvenliğini arttırdıklarını belirtti.

Mesarya Belediye Başkanı ayrıca Şehit Ali Ertuğrul Sokak ve Şehit Ali Hasan Sokak'ta toplam 870 metre yeni içme suyu hattı döşeyerek altyapıyı kalıcı şekilde güçlendirdiklerini kaydetti.

Sosyal ve sportif alanlarda; düğün alanı çevre düzenlemesi yaptıklarını, park ve düğün salonu büfelerini yenilediklerini, şehitlik abidesinin bakımını gerçekleştirdiklerini belirten Latif, şöyle devam etti:

“İnönü Çim Sahası'nın sulama, elektrik, aydınlatma ve çimlendirme çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık, halı sahayı baştan sona yeniledik.”

İnönü köy kavşağı peyzaj projesi ile ilgili de konuşan Latif, “Daha temiz ve düzenli ayrıca görsellik katmak amacıyla hazırlanan peyzaj çalışmaları gerçekleştirdiklerini” vurguladı.

Dörtyol: Kaldırım, drenaj, hayvancılara yönelik düzenlemeler, spora yönelik yatırımlar ve çevre düzenlemeleri

Dörtyol köyünde de yağmur suyu drenajı ve kaldırım projelerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Latif, “3 etap halinde binlerce metre drenaj hattı döşedik, ana arterler ve ara sokaklarda kaldırım çalışmalarını tamamladık” dedi.

Latif şöyle devam etti:

“Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Dörtyol Kavşağı ile Türkmenköy Kavşağı arasında yaklaşık 7,6 kilometrelik banket doldurma ve düzeltme çalışması yaparak trafik güvenliğini sağladık.

Hayvancılarımız ve çiftçilerimiz için ova yollarında bakım ve iyileştirmeler yaptık. Okul binasına ek odalar kazandırdık. Kadın kursu binası, ilkokul ve polis karakolunda bakım-onarım gerçekleştirdik, emniyet güçlerimize araç desteği sağladık. Spor kulübü binası ve halı sahayı da yenileyerek gençlerimizin hizmetine sunduk.

Mezarlık alanında; Çevre duvarları, yürüyüş yolları, oturma alanları ve giriş düzenlemeleri tamamlandı.”

Dörtyol köy kavşağı peyzaj projesiyle ilgili de konuşan Latif, “Daha temiz ve düzenli ayrıca görsellik katmak amacıyla hazırlanan peyzaj çalışmaları düzenlediklerini” ifade etti.

Dörtyol köy meydanı peyzaj projesi kapsamında Dörtyol köyü meydanındaki mevcut alanın yeniden tasarımının yapılıyor olduğunu berliten Latif, Atatürk büstünün yenileneceğini, çim oturma alanları, çiçeklikler, çardak oturma alanı, su kanalı düzenlemesi ve belediyenin veznesinin çevre düzenlemesinin, hedefledikleri icraatlar olduğunu kaydetti.

Korkuteli: Atlyapı yatırımları, tarımsal düzenlemeler, drenak ve kaldırım çalışmaları

Korkuteli köyünde kırsal altyapı ve tarımsal ulaşımı önceliklendirdiklerini belirten Mesarya Belediye Başkanı, “Düğün alanı, okul yolu ve ana sokaklarda drenaj ve kaldırım çalışmalarını yaptık. Hayvancılarımız için ova yollarını iyileştirdik, dere ve kanal ıslahları ile istinat duvarlarını tamamladık” dedi.

İstiklal Sokak'ta 270 metre yol için 120 ton asfalt dökümü gerçekleştirdiklerini ifade eden Ahmet Latif, “Otobüs durağı montajı, çocuk parkı çevre düzenlemesi ve halı saha tadilatını da tamamladık” bilgilerini paylaştı.

Paşaköy: Kaldırım ve drenaj çalışmaları tamamlandı, kadın kursu binası yenilendi

Paşaköy'de Atatürk Caddesi ve Özgür Aker Sokak'ta kaldırım ve drenaj projelerini hayata geçirdiklerini anlatan Latif, “Ova yollarında bakım çalışmaları yaptık, içme suyu depolarını ve hatlarını yeniledik. Belediye binamız, çocuk kulübümüz ve spor salonumuzun tadilatlarını tamamladık” dedi.

Mezarlık çevre düzenlemesi ile okul ve kadın kursu binasını yenilediklerini kaydeden Latif, “Çim sahanın bakım-onarımını yaptık, ek odalar inşa ederek hizmet kapasitesini artırdık” şeklinde konuştu.

Aslanköy: Asfaltlama, dere temizlikleri, köprü iyileştirmeleri ve restorasyon

Aslanköy'de yağmur suyu tahliye hatları, asfaltlama ve yama çalışmaları yaptıklarını kaydeden Latif, “Dere temizlikleri ve köprü İyileştirmelerini tamamladık. Düğün salonu çevresi ve çocuk parkını yenilerken, tarihi çeşmeleri restore ederek kültürel mirasımıza sahip çıktık” ifadelerini kullandı.

Aslanköy kavşağı peyzaj projesine dair çalışmaların sürdüğünü, daha temiz ve düzenli ayrıca görsellik katmak amacıyla hazırlanan peyzaj çalışmalarının devam ettiğini ve yakında köy halkının kullanımına sunulacağını ifade etti.

Turunçlu: Kaldırım ve drenaj çalışmaları gerçekleşti, çevre düzenlemeleri yapıldı

Turunçlu köyünde uzun metrajlı çift taraflı kaldırım ve drenaj çalışmalarının gerçekleştirildiğini ifade eden Latif, “Ova yollarını düzenledik, dere ıslahları ve cami çevresi düzenlemelerini yaptık. Mevlana Sokak'ta 250 metre yeni içme suyu hattı döşeyerek daha düzenli ve yüksek basınçlı su temini sağladık” dedi.

Latif, “Hasan Bardakko Çim Sahası'nda zemin ve çimlendirme çalışmalarını tamamladık” bilgisini de paylaştı.

Vadili: Kaldırım, drenaj ve asfalt çalışmaları, spor alanında düzenlemeler, içme suyu

“Vadili, en yoğun yatırım yaptığımız köylerimizden biridir” diyerek bölgeyle ilgili icraatlarını paylaşan Latif, “Bu bölge 3 yıl önceye kadar hiçbir beledi hizmet alamamıştır” dedi.

“Birçok cadde ve sokakta kaldırım, drenaj ve asfalt çalışmaları gerçekleştirdik” bilgisni veren Latif, “Köy girişinde kavşak düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Alioğlu Deresi'ni tamamladık. Futbol sahasında bakım ve onarım çalışmaları sürerken, içme suyu takviyeleri için hazırlıklarımız aralıksız devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Spor alanındaki icraatlarını da anlatan Latif, “Halı saha yenilendi, çim saha bakım-onarım ve sulama çalışmaları sürüyor” dedi.

“İçme suyu takviye çalışmaları için hazırlıklar aralıksız devam etmektedir” diyen Latif, Vadili gibi üyük bir köyün su temini konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadığını, göreve gelmeleriyle bu soruna müdahale ettiklerini ifade etti.

Akdoğan: Drenaj, kaldırım ve bisiklet yolu projeleri; hayvancılığa yönelik önemli projeler düzenlendi

Akdoğan'da Ordu Caddesi başta olmak üzere ana arterlerde drenaj, kaldırım ve bisiklet yolu projelerinin devam etitiğini belirten Latif, “İçme suyu şebekesi ve arıtma tesisini tamamen yeniledik. Düğün salonu, çocuk parkı ve otopark alanlarını modern hale getirdik” dedi.

Latif, “Modern salhane projemizde sona geldik. Bu proje Mesarya hayvancılığı için stratejik bir yatırımdır” dedi.

Akdoğan Mezbaha Projesi: AB standartlarında bir mezbaha

Mesarya Belediyesi’nin Akdoğan’da, AB standarltarında bir mezbaha için kolları sıvadığını belirten Latif, “hayvancılık sektörüne yönelik önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz” dedi.

Toplam 3 bin 963 metrekarelik arazi üzerinde, 400 metrekare kapalı alana sahip modern salhane tesisinin inşasının hızla sürdüğünü belirten Latif, şöyle devam etti:

“Yeni tesis; hijyenik, güvenli ve yüksek kapasiteli kesim alanıyla uluslararası standartlarda hizmet verecek. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimi için özel olarak planlanan salhane, aylık 1000 küçükbaş ve 150 büyükbaş kesim kapasitesine sahip olacak.

Latif, tesisin detaylarını şöyle sıraladı:

• Giriş holü

• Veteriner odası ve soyunma alanı

• Tuvalet ve duş bölümleri

• Çalışanlara özel soyunma ve dinlenme alanları

• 2 adet soğuk hava deposu

• Geniş koridorlar

• Hayvan kesim alanı

• Bodrum katta atık deposu yer alacak.

Kesimlerin, veteriner kontrolünde ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirileceğını belirten Latif, detayları aktarmaya şöyle devam etti:

“Soğuk hava depoları sayesinde etlerin saklama koşulları güvence altına alınarak halk sağlığı ve gıda güvenliği ön planda tutulacak.

Mesarya Belediyesi olarak, modern salhane tesisimizle bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine destek olmayı, üreticilerimize hijyenik ve güvenli bir kesim ortamı sunarak uzun yıllar hizmet vermeyi hedefliyoruz.”

Mesarya genelinde kesintisiz hizmetler

Mesarya genelindeki hizmetlere ilişkin de bilgiler paylaşan Ahmet Latif, “Belde genelinde temizlik, ilaçlama ve haşereyle mücadele çalışmalarımız kesintisiz sürmektedir” dedi.

Latif, kesintisiz şekilde sürdürdükleri belde geneli hizmetleri şöyle sıraladı:

Kıb-Tek iş birliğiyle yanmayan sokak lambalarını yeniledik.

Aramıza Hoş Geldin Bebek hizmetimiz devam ediyor.

Tüm köylerimizde cami çardak yapımlarımız sürüyor.

Köpek çipletme çalışmaları yapılmıştır.

İkinci Bahar Yaşam Kulübümüz bugün itibarıyla 1.411 üyeye ulaşmıştır.

Doğum günü etkinlikleri, evde sağlık hizmetleri, evde berber-kuaför, hasta yatağı ve tekerlekli sandalye desteklerimizi sürdürüyoruz.

MAKS Projesi ve yangın güvenliği çalışmaları yürütülmektedir.

Araç filomuz güçlendirilmiştir

Araç filosu: “Belediyeye toplam 32 araç kazandırıldı”

Latif, belediyenin araç filosuyla ilgili de dikkat çeken veriler paylaştı, “Belediyemize toplam 32 araç kazandırdık” dedi, belediyenin araç filosunu açıkladı:

1 Adet ekskavatör

3 adet Salon Araç

1 Adet Rampalı taşıyıcı

1 Adet Tır (Kafa -çekici)

1 Adet Damperli Dorse

2 Adet Panel Van

1 Adet '0' km Traktör

4 Adet Çift Kabin Arkası Açık Kamyonet

4 Adet (1 Tanesi Asansörlü) Tek Kabin Arkası Açık Kamyonet

1 Adet Skip Louder (Büyük çöğ Konteyner Taşıyıcısı)

1 Adet Motorsiklet

1 Adet Greyder

1 Adet beton Mikser Aracı

1 Adet D-6 Paletli Dozer Alımı

1 Adet Kapalı Transit Van Alımı

1 Adet Damper

4 Adet 4*4 Çift kabin Arazi Aracı Alımı

Çift Dingil Kamyon

Mali tablo: 5 milyon 785 bin TL’lik borçtan, 79 milyon 495 bin TL artıya

Mali tablo ile ilgili de detayları şeffaflıkla paylaşan Latif, birleşme sonucunda belediyenin, 2023 yılına 5 milyon 785 bin 947 TL borç yüküyle göreve başladığını, 2025 sonu itibariyle 79 milyon 495 bin 152 TL’lik bir artıya geçtiklerini ifade etti.

“Her yıl bütçe fazlası verilmiştir” diyen Latif, “2024 yılı, gelir-gider dengesinin en sağlıklı kurulduğu yıl olmuştur. Başlangıçta borçlu olunan bir yapıdan, güçlü nakit fazlasına ulaşılmıştır” dedi.

Mesarya Belediye Başkanı, “Birleşme sonrası oluşan borç yüküne rağmen; gelirler artırılmış, giderler kontrol altında tutulmuş, bütçe disiplini sağlanmış, yatırım ve hizmet harcamaları sürdürülebilir şekilde yürütülmüştür” şeklinde konuştu.

Latif, “Borçlu bir yapıdan güçlü bir Mesarya Belediyesi yarattık” dedi.

“Yeniden adayım, anketlere göre 75 puan öndeyim”

Toplantıda basından gelen soruları da yanıtlayan Latif, önümüzdeki yerel seçimlerde başkanlığa yeniden aday olacağını, son anketlere göre olası rakibiyle arasında 75 puan fark olduğunu belirtti.

“Nüfus 15 binin üzerinde, bize 13 bin üzerinden katkı veriliyor”

Merkezi hükümetin belediyeye borcu olup olmadığı ve nüfusla ilgili soru üzerine Latif, “15 sene önceki nüfus sayımından katkı alıyoruz” dedi, son sayımda bölge nüfusunun 13 bin civarında sayıldığını belirtti.

Latif, “Bize göre nüfus 13 binin üzerinde. Yola cehpesi olan beldelerde ciddi bir inşaatlar var. Nüfus bize göre 15 binin üzerindedir. Merkezi hükümetten alacaklarımız var. Haklarımız gasp ediliyor, vermeye çalışıyorlar” dedi.