“Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önüne geçilmeli, süreçlerin yakın takipçisiyiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek devlet makamlarında bulunan üst düzey bürokratlar ve Meclis Başkanı hakkındaki dosyalar hakkında bilgi aldı. Görüşmenin ardından CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli açıklama yaptı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, son zamanlarda giderek artan ve toplumda huzursuzluk yaratan konular olduğuna dikkat çekti ve bu konuları “Devletin üst düzey yöneticileri ve Meclis Başkanı ile ilgili ortaya atılan iddialar ve hazırlanan dosyalar” olarak açıkladı.

Toplumun bu konularla ilgili bilgi almak istediğini ifade eden İncirli, “Siyasetin bu şekilde adının yozlaşmaya, yolsuzluğa karışmasından büyük bir rahatsızlık duyuyoruz” dedi. Poliste, savcılıkta ve yargıda sürdürülen süreçlerle ilgili Polis Genel Müdürlüğü ile görüşme ihtiyacı hissettiklerini söyleyen İncirli, açıklamasının devamında “Yürütülen süreçle ilgili polisten bilgi aldık. Polis teşkilatımız bu konulara hassasiyetle yaklaşıyor, süreçleri yakından takip ediyor, biz de bu süreçlerin takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

Açıklamasının sonunda, süreci yakından takip edeceklerini vurgulayan CTP Genel Başkanı İncirli, “Makam sahibi insanların yolsuzluklara, usulsüzlüklere bulaşıyor olmasını hiç arzu etmiyoruz, kabul etmiyoruz. Bu durumların önüne geçilmeli ve derhal kurtulmalıyız. Bizler sürecin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

CTP: Makamların birer kalkan olarak kullanmalarını kabul etmiyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yolsuzluk iddiaları karşısında siyasi sorumluluğun gereğini yerine getirmek zorunda olan, yani görevden çekilmesi gereken Başbakan ve Meclis Başkanı’nın makamlarını birer kalkan olarak kullanmalarını kabul etmediğini vurguladı. CTP, yolsuzluk ve usulsüzlükler ile ilgili iddia ve dosyaların takibinde, savcılık ve diğer ilgili kurumların da bilgisine başvurmaya devam edecek.