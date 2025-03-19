Stefanu: Guterres küçük adımlarla ilerlenmesi yolunu seçti

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın açılmasının yolunu açacak dinamizmi yaratmak amacıyla BM Genel Sekreteri'nin küçük adımlarla ilerlenmesi yolunu seçtiğini ve beklendiği üzere Cenevre konferansı sonrasında Kıbrıs sorununa ilişkin sürecin canlı tutulacağını belirtti.

ASTRA radyosuna yaptığı açıklamada, Temmuz ayında gerçekleştirilecek buluşmaya kadar Kıbrısrum tarafının çok çalışmasının gerektiğinin altını çizen Stefanu, iki bölgeli toplumlu iki federasyon çözümü zeminine tutarlı bir şekilde bağlı kalınarak ve müzakere müktesebatı korunarak, müzakerelere Crans Montana'da kalınan yerden ve Guterres Çerçevesi’nde kaydedilen çözümlenmemiş konuların görüşülmesiyle devam edilmesi hedefinin önemine işaret etti.

Stefanos Stefanu ilgili BM kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde ülkemizi ve halkımızı yeniden birleştirecek çözüm için AKEL’in somut görüşler ve öneriler sunarak mücadeleye devam edeceğini vurguladı.