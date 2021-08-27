Stefanu: Birleşik devlet çözümü, Tatar’ın iki devletli çözüm tezi gibi, BM kararlarına aykırıdır

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in 1960 Anayasasına dayalı birleşik devlet çözümüne geri dönüşle ilgili tezini yorumlayarak, siyasetin mantığı ortadan kaldırmadığını açıkladı.

Stefanu, PIK’e yaptığı açıklamada, birleşik devlet çözümünün, Ersin Tatar’ın iki devletli çözüm tezi gibi, Zirve anlaşmalarını ve Birleşmiş Milletler kararlarını ortadan kaldırdığını belirtti. AKEL Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin özel görevlisi Jane Holl Lute’un Kıbrıs ziyareti çerçevesinde, müzakerelerin yeniden başlaması için yeni bir inisiyatifin nasıl alınabileceğini sorguladı.

Muhtemelen, iki tarafın ortaya koyduğu tezlerin Birleşmiş Milletler kararları dışında olduğu ve tezler arasında büyük mesafe bulunduğu sonucunun kaydedileceğini sözlerine ekledi. Ayrıca hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki bölgeli çözüme bağlı kalmaya devam edip etmediği sorusuna yanıt vermediğini ve birleşik devlet tezinin bölünmeye yol açtığını ifade etti.