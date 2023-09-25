Stefanu: AKEL asla iki devletli çözümü kabul etmeyecek

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, AKEL’in Kıbrıs’ta "iki devletli çözümü" asla kabul etmeyeceğini söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, dün düzenlenen bir anma töreninde konuşan Stefanu, partisinin adadaki bölünmeyi kalıcı hale getirecek herhangi bir çözüm şekline rıza göstermeyeceğinin altını çizdi.

Habere göre, Stefanu, “Türk tahrikkarlığının ve retçiliğinin çözüme ulaşma perspektifindeki iyimserliği öldürebileceğini ancak bunun, Kıbrıs Rum tarafını pasif kalmaya veya kader seviciliğe sevk etmemesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs sorununun bugün “Türk işgalinden” sonraki en kritik aşamasında bulunduğuna işaret eden Stefanu, Türk tarafının Kıbrıs sorunundaki durağanlıktan faydalandığını ve yeni oldu-bittiler yaratmaya çalıştığını söyledi.

Stefanu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasını da eleştirerek, gelecek kuşakların özgür, yeniden birleşmiş, federal, egemen, askersiz ve ortak düşleri paylaşabilecekleri bir vatanda yaşamaları gerektiğini söyledi.