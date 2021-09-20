Stefanou: New York'ta yapılacak üçlü toplantı için beklentiler yüksek değil

AKEL genel sekreteri Stefanos Stefanou, New York'ta yapılacak üçlü toplantı için beklentilerin yüksek olmadığını söyledi.

PIK’e konuşan Stefanou, Atina'daki temaslarından, Türkiye'nin yöntemleri ve iki devletin çözümünü teşvik etme girişimleri konusunda ortak bir endişenin ortaya çıktığını söyledi.

AKEL’in, durumu değerlendirerek, Kıbrıs Rum tarafının tekliflerinde daha spesifik olması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Stefanos Stefanou, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından desteklenen pozisyona, yani görüşmelerin Crans Montana'da kaldıkları yerden devamına yönelik bir taahhüt olması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Cumhurbaşkanının 1960 anayasasının restorasyonu önerisine atıfta bulunarak AKEL'in yeni tekliflerin sunulmasına karşı olduğunu yineledi.

Stefano, Kıbrıs Cumhurbaşkanının, partinin teklifin içeriğine ilişkin sorularını yanıtlamadığını kaydetti.

Stefanou, Kıbrıs Rum tarafının hem kendi hem de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin desteklediklerini iptal ederek yeni fikirler sunmaması gerektiğini vurguladı.