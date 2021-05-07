Stefanos Stefanu: "Kıbrıs Rum tarafının somut girişimlerde bulunması gerekir"

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu Cenevre’deki gayri resmi toplantının sonucu hakkında Türk tarafının iki devletli çözüm önerisini BM Genel Sekreteri’nin reddetmesinin olumlu olduğunu ve bunun zaten beklenen bir şey olduğunu söyledi.

Stefanu ayrıca müzakerelerin yeniden başlamasının yolunun açılması umuduyla BM Genel Sekreteri Gutteres’in yeni bir gayri resmi toplantı hedefiyle önümüzdeki aylarda çabayı sürdürmeye karar vermiş olmasının da olumlu olduğunu dile getirdi.

Türk tarafının iki devletli çözümde ısrarı nedeniyle Cenevre konferansının meyve vermemesinin hayal kırıklığı yarattığını ve aynı zamanda endişe verici olduğunu belirten Stefanu, "müzakere boşluğunun devam etmesinin işgali ve defakto bölünmeyi pekiştirdiği için Kıbrıs açısından büyük tehlikeler oluşturduğunu" kaydetti.

Bir sonraki gayri resmi toplantı öncesindeki sürede Kıbrıs Rum tarafının somut girişimlerde bulunması gerektiğinin altını çizen Stefanu “BM kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininde müzakerelerin yeniden başlaması perspektifinin güçlendirilmesi için de girişimler üstlenilmelidir” dedi.

Stefanu bu girişimleri üstlenmenin sorumluluğunun Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’te olduğunu belirterek, AKEL’in hem Kıbrıs Türk toplumuyla hem de uluslararası alanda var olan ilişkileriyle bu yönde yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti.