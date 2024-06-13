Statica, Mayıs 2024 anket sonuçlarını açıkladı

Statica Araştırma Şirketi, Kıbrıs'ın kuzeyine ilişkin Mayıs 2024 anket sonuçlarını açıkladı.

Toplam 1400 KKTC seçmeni ile yüz yüze yapılan anketin, 19 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiği belirtildi.

Ankette hata payı yüzde 3 olarak açıklandı...

Ankete göre toplum, erken bir seçim ve iki partili Meclis aritmetiği talep ediyor. İktidarda görmek istediği siyasi parti ise Cumhuriyetçi Türk Partisi.

Ankete göre Meclise sadece CTP ve UBP giriyor, diğer partiler barajı geçemiyor.

Öte yandan toplum lideri olarak görülmek istenen isim ise Tufan Erhürman.

Ankette dikkat çeken bir diğer konu ise, toplumun yüzde 50'si, en başarılı muhalefet partisini CTP olarak görürken, yüzde 35'i bu konuda yorum yapmak istemiyor...

Birinci parti CTP

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 40,71'i bir erken seçim talebinde bulunurken, olası seçimde birinci parti Cumhuriyetçi Türk Partisi çıkıyor.

"Önümüzdeki Pazar bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 35,7'si CTP yanıtını verirken, yüzde 28,29'u UBP cevabını verdi. Diğer partiler ise barajı geçemedi. Öte yandan yüzde 11,71'lik kesim, "karma" oy kullanacağını belirtti.

İki partili Meclis aritmetiği

Ankete göre olası bir erken seçimde iki partili bir Meclis ortaya çıkıyor. Statica'nın bir önceki anketi de Meclisin iki partili bir yapıya kavuşacağına işaret etmişti.

Öte yandan "KKTC'nin Cumhurbaşkanı ve dünyada Kıbrıslı Türkleri temsil edecek lider olarak kimi görmek istersiniz?" Sorusu da soruldu.

Toplum, lider olarak Erhürman'ı istiyor

Ankete göre katılımcıların yüzde 42,64'ü Tufan Erhürman'ı toplum lideri olarak görmek istediğini beyan ederken, yüzde 30,21'i Ersin Tatar cevabını verdi.

Hükümet "başarısız"

Ankete göre katılımcıların yüzde 45,79'u UBP - YDP - DP Hükümeti'ni "başarısız" olarak değerlendirdi.

En başarılı muhalefet partisi CTP

Öte yandan, "Muhalefet partileri içinden en başarılı bulduğunuz parti hangisidir" sorusunun da yer aldığı ankette, katılımcıların yüzde 50,64'ü CTP yanıtını verdi.

Yüzde 34,57'lik kesim "başarılı muhalefet" sorusuna "yanıt yok" dedi

İkinci sırada yüzde 2,43 ile Bağımsızlık Yolu yer alırken, üçüncü sırada yüzde 2 ile Halkın Partisi yer aldı.

Ancak katılımcıların yüzde 34,57'si "cevap yok" dedi.