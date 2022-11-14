Statica anketi: Girne Belediyesi’nde iki aday oyları bölüşüyor, kararsızlar belirleyici olacak

Statica isimli araştırma ve danışmanlık şirketi, 25 Aralık’ta düzenlenecek yerel seçimlere dair gerçekleştirdiği anket çalışmalarının Girne Belediyesi’ne ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 27,50’si UBP destekli bağımsız aday Nidai Güngördü derken, yüzde 24,12’si CTP’nin Girne Belediye Başkan Adayı Murat Şenkul yönünde oyunu kullanacağını belirtti. Bağımsız aday olan Zeki Çeler’in oy oranı ise yüzde 14,25’de kaldı.

Yüzde 33.12’lik bir kesim ise “kararsız” yönünde yanıt verdi.

Statica’nın ankete dair yorumu, “Bölgelinin hala kararını vermediği” yönünde oldu.

800 örneklemle yüz yüze yapıldı

Statica’nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklanan detaylara göre anket çalışması 800 örneklem ile 28-30 Ekim tarihleri arasında yüz yüze yapıldı.

Açıklamaya göre, bölge halkının genel memnuniyet, önceki seçimlerde ve önümüzdeki genel ve yerel seçimlerde kullanmayı düşündükleri oyları öğrenme amacı taşıyan ankette, Girne bölgesinin genel durumuna olan memnuniyet geçer not alamadı.

Ankette katılan katılımcılardan yüzde 30.75’i belediye hizmetlerinden memnunken, katılımcıların yüzde 54.62’si belediye hizmetlerinden memnun değil; yüzde 14.62’si de kararsız.

Girneli trafik, ulaşım ve aydınlatma konusunda sıkıntılı…

Ankete göre, Girne bölgesinde yaşayanların en büyük sorununun trafik, ulaşım ve aydınlatma olduğu ortaya çıkarken, katılımcıların yüzde 81.25’i belediye sınırları içerisinde trafik, ulaşım ve aydınlatma hizmetlerinden memnuniyetsizliğini ortaya koyuyor.

İki aday oyları bölüştü, seçmen kararsız…

25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerde oyunuzu nasıl kullanacaksınız sorusuna verilen cevaplara bakıldığında ise katılımcıların yüzde 27,50’si UBP destekli Bağımsız aday Nidai Güngördü derken, katılımcıların yüzde 24,12’si CTP Girne Belediye Başkan Adayı Murat Şenkul yönünde oyunu kullanacağını belirtti.

Bölgede bağımsız aday olan Zeki Çeler’in ise oy oranı yüzde 14,25’de kalırken, bölgelinin hala kararını vermediği, ankete yansıyan yüzde 33,12’lik bir kararsız kesim ile ortaya çıktı.