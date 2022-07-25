Startups4Peace programı uygulamada

AB tarafından finanse edilen Yenilikçi Girişimcilik projesi, Kıbrıs’taki Finlandiya Büyükelçiliği ile iş birliği içinde 2022 Startups4Peace (Su4P) programını uygulamaya soktu.

Startups4Peace adına yapılan basın açıklamasına göre program, Kıbrıs'ta yeni iş fikirleri ve toplumlararası vizyonu olan yenilikçi girişimcileri bir araya gelmeye, ortak çalışmaya ve Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumları arasında daha yakın temaslar geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Başarılı başvuru sahipleri, bir dizi bootcamp ve pitching aşamalarından geçtikten sonra iş fikirlerini geliştirmeleri ve test etmeleri için desteklenecek. Kazanan üç ekip için nihaî ödül, Kasım 2022'de Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenecek olan dünyanın önde gelen start-up fuarı SLUSH'a katılmak olacak.

Su4P, NI-CO tarafından uygulanan Yenilikçi Girişimcilik projesi kapsamında Avrupa Birliği ve Finlandiya Büyükelçiliği tarafından ortaklaşa finanse edilen bir yarışma ve programıdır. Program, CYENS Mükemmeliyet Merkezi, Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile ortaklaşa yürütülmektedir.

Başvuru çağrısı 4 Temmuz - 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında herkese açık olacak.

Program kriterleri, kılavuz ilkeler ve başvuru formu ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.startups4peace.eu/ adresinden ulaşılabilir. Başvuruların 19 Ağustos 2022 tarihine kadar info@inovatif.eu adresine gönderilmesi gerekiyor.