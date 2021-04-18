Spor için ortak çalışma

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ile Levent Schools Beden Eğitimi ve Spor Zümresi arasında ortak çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

UKÜ BESYO Müdürü Prof. Dr. Ali Emre Erol ile Levent Schools Beden Eğitimi ve Spor Zümresi Okul Müdürü Serkan Biran başkanlık ettiği toplantıda, uzaktan eğitimlerin devam ettiği bu süreçte çocukları motive etmek ve eğitimin verimli bir şekilde sürdürülmesi için çalışmalar başlatıldı.

Prof. Dr. Erol, Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan tatsız bir süreç olduğuna işaret ederek, düzenlenecek ortak çalışmalar ile amaçlarının ortamı öğrenci, veli ve öğretmenler açısından keyifli ve kazanımlar elde edebilecekleri bir hale dönüştürmek olduğunu belirtti.

Özellikle açık havada gerçekleştirilebilecek fiziksel ve rekreasyonel etkinlikler ile süreci başlatmayı hedeflediklerini dile getiren Erol, “Hemen akabinde, üzerinde mutabık kaldığımız bilgilendirme toplantıları ve eğitim programlarını devreye sokacağız” dedi.

Prof. Dr. Erol, öncelikle yüksekokul öğretim elemanları ile Levent Schools Beden Eğitimi ve Spor Zümresi öğretmenlerinin tanışmasının sağladığını söyleyerek, ortak çalışmalar için de ön görüşme ve takvimlendirmenin yapıldığını kaydetti.

Müdür Serkan Biran ise toplantıda yaptığı açıklamada, “Pandemi dönemi ve normalleşme sürecinde spor ve fiziksel aktivitenin önemini değerlendirip öğrencilerimiz için planlamalar yaptık” ifadesini kullandı.

Pandemi döneminin çocuklar, gençler ve yetişkinler üzerinde sosyal ve psikolojik sıkıntılar yarattığını aktaran Biran, “Bu süreçte hareketsizlik, beslenme bozukluklarının ve obezite eğiliminin artması, bireylerde stres ve gerginliklerin yaşandığı gözlemliyoruz” dedi.

Biran, oluşan bu sıkıntıların giderilmesindeki en önemli etkenin hareket etmek ve spor yapmak olduğunu hatırlatarak, “Sporun mutluluk hormonu salgılamak yanı sıra daha iyi, sağlıklı, anlayışlı bireyler olmamız üzerinde önemli bir rol oynuyor” şeklinde konuştu.

Bu dönemde bireysel veya aile-çocuk ortaklığında yapılabilecek rekreasyon çalışmaları planladıklarını vurgulayan Biran, “Daha olumlu bir tutum ve spora bakış açısını iyileştirmek amacıyla sporun bir oyun olduğu düşüncesinden hareketle bilgilendirme çalışmalarını programlarımıza dahil ettik” açıklamasında bulundu.